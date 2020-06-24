Süper On Numara 23 Haziran çekilişi: MPİ Süper On Numara sonuçları

Süper On Numara şanlı 22 numarası çekildi ve talihliler belirlendi. 23 Haziran Salı günü yapılan Süper On Numara çekilişinde 10 bilen çıkmadı ve 43.454,66 TL devretti. Saat 20.15'de gerçekleşen 23. gün Süper On Numara çekilişi ve kazandıran numaraları derledik. Peki, Süper On Numara nasıl oynanır?

Süper On Numara sonuçlarını öğrenmek için tıklayın...

23 HAZİRAN SÜPER ON NUMARA SONUÇLARI

Süper On Numara oyununun 23'üncü çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 43 bin 454 lira 66 kuruşluk ikramiye devretti.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 2, 6, 7, 9, 10, 24, 28, 29, 36, 38, 41, 43, 50, 53, 55, 57, 58, 60, 64, 74, 76 ve 80 olarak belirlendi.

Çekilişte 9 bilen 3 kişi 9 bin 656 lira 59'ar kuruş, 8 bilen 161 kişi 179 lira 94'er kuruş, 7 bilen 1574 kişi 26 lira 7'şer kuruş, 6 bilen 9 bin 427 kişi 4 lira 61'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 17 bin 213 kişi 3 lira 22'şer kuruş ikramiye alacak.

SÜPER ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-80 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 22numaradan, 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiç bir numarayı doğru tahmin edemeyenlerin ikramiye kazanması temeline dayanan oyundur. Süper On Numara, 1'den 80'e kadar yer alan sayı kümesi içerisinden 10 farklı sayının seçilmesiyle gerçekleşir.