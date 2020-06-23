Süper On Numara 22 Haziran çekiliş sonucu açıklandı! MPİ Süper On Numara sonuçları

Süper On Numara şanlı 22 numarası çekildi ve talihliler belirlendi. 22 Haziran Pazartesi günü yapılan Süper On Numara çekilişinde 10 bilen bir kişi 300.994,13 TL kazandı. Saat 20.15'de gerçekleşen 22. gün Süper On Numara çekilişi ve kazandıran numaraları derledik. Peki, Süper On Numara nasıl oynanır?

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22 HAZİRAN SÜPER ON NUMARA SONUÇLARI

Süper On Numara oyununun 22. çekilişinde 10 bilen 1 kişi 300 bin 994 lira 13 kuruş ikramiye kazandı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 3, 5, 6, 10, 16, 23, 32, 35, 36, 40, 41, 50, 51, 54, 56, 57, 65, 69, 74, 75, 77 ve 79 olarak belirlendi.

Çekilişte 9 bilen 14 kişi 2 bin 839 lira 35'er kuruş, 8 bilen 196 kişi 202 lira 81'er kuruş, 7 bilen 2 bin 220 kişi 25 lira 37'şer kuruş, 6 bilen 13 bin 647 kişi 4 lira 37'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 22 bin 818 kişi 3 lira 34'er kuruş ikramiye alacak.

SÜPER ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-80 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 22numaradan, 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiç bir numarayı doğru tahmin edemeyenlerin ikramiye kazanması temeline dayanan oyundur. Süper On Numara, 1'den 80'e kadar yer alan sayı kümesi içerisinden 10 farklı sayının seçilmesiyle gerçekleşir.