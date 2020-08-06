Süper Loto çekilişi ne zaman, saat kaçta? MPİ Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

Milli Piyango Online üzerinden çekiliş sonuçları yayımlanan Süper Loto oyunu için nefesler tutuldu. Beklenen Süper Loto 6 Ağustos Perşembe günü 20: 00'de yapılacak. Çekilişler canlı olarak takip edilebilecek. İşte detaylar...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Sisal Şans'ın gerçekleştirdiği Süper Loto için üçüncü çekiliş 6 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de düzenlenecek ve sonuçlar https://www.millipiyangoonline.com/ adresinden ilan edilecek.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE...

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL.

Arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak Biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA...