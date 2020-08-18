Süper Loto 18 Ağustos Salı 2020: MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto çekilişi canlı ve noter huzurunda 18 Ağustos'ta saat 21: 30'da gerçekleştirildi. Çekilen numaralar 17, 15, 32, 24, 26, 10oldu. Çekilişin büyük ikramiyesi 29 milyon 292 bin 870 TL, 6 bilen çıkmayınca devretti. Peki, Süper Loto nasıl oynanır?

18 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI

Sisal Şans, Süper Loto'nun yeni çekilişi 18 Ağustos 2020 tarihinde saat 21: 30'de gerçekleştirdi. Çekilen numaralar 17, 15, 32, 24, 26, 10 oldu. Çekilişte; 6 bilen çıkmadı ve 29 milyon 292 bin 870 TL devrett,. 5 bilen 11 kişi 24.461,85 TL, 4 bilen 803 kişi 521,25 TL, 3 bilen 18.545 kişi 27,40 TL, 2 bilen 176.611 kişi 3,00 TL kazandı.

SÜPER LOTO SONUCU SORGULAMA EKRANI...

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.