Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Spor Toto Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ve amatör ligleri 12-13-14 Haziran'da başlatacaklarını söyledi. Yaşanan gelişme spor dünyasını heyecanlandırırken Süper Lig şifresiz mi olacak? Maçlar şifresiz yayınlanacak mı gibi sorular da akıllara geldi.

SÜPER LİG ŞİFRESİZ OLACAK MI?

Nihat Özdemir,''Bu konuya karar verecek tek yetkili beIN Sports yönetimidir. Kafe veya restaurantlarda topluluk oluşacaktır fakat kurallar koyacağız.'' dedi ve şu ifadeleri kullandı;

''beIN Media, Süper Lig için büyük miktar ödüyor. Bu maçları şifresiz olarak yayınladıkları zaman bazı hukuksal olayların ortaya çıkabileceği aşikar. Bazı üyeler para vermişken, bazı kesim ise para vermeden izlemiş olacak. Bu durum da hukuksal bir konu doğuruyor. Ligin şifresiz yayınlanmasına beIN SPORTS karar verir.''