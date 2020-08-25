Süper Lig seyircili olacak mı? Maçlar seyircili mi? Yeni sezonda stadyumlara seyirci alınacak mı?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yeni sezonda maçların seyircili olup olmayacağı konusunu karara bağladı. Peki, Yeni sezonda stadyumlara seyirci alınacak mı? Maçlar seyircili mi? Süper Lig seyircili olacak mı?

YENİ SEZONDA STADYUMLARA SEYİRCİ ALINACAK MI?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun Riva'daki toplantısı sona erdi. Ekim ayından itibaren maçların yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynanacağı öğrenildi. Açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını vermiştir" ifadelerine yer verildi.

LOCALARIN KULLANIMI SERBEST OLACAK

Açıklamada locaların kullanımının serbest olacağına dair bilgiler de yer aldı ve "Bu kapsamda; TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak olup locaların kullanımı da serbest bırakılacaktır" denildi.

ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILACAK

Karşılaşmalara kontrol çerçevesinde ateş ölçümü yapılarak giriş yapılacak. TFF, bu konuya ise "Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacaktır. Müsabakalara seyirci alınması ile ilgili tüm detaylar daha sonra ilan edilecek" sözleriyle değindi.