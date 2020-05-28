Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig başlayacak mı? Küme düşme kaldırıdı mı? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu!

Dünya genelinde sosyal hayatı durma noktasına getiren koronavirüs ülkemizde de geni kapsamlı kısıtlamalara gidilmesine neden olmuştu. Bu kapsamda Süper Lig maçları da ertelenmişti. Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig başlayacak mı? Maçlar ne zaman başlayacak? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu!

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig'in 2019-20 sezonu daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacak. Süper Lig'de 7 takımın 'küme düşme kaldırılsın' başvurusu reddedilirken Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) belirlenecek takvime göre oynanacak.

Lig 12 Haziran'da başlayacak ve önümüzdeki ilk 5 haftanın fikstürü bugün açıklanacak. Türkiye Kupası kaldığı yerden devam edecek ve yarı final maçlarının rövanş fikstürü de bugün açıklanacak.

KÜME DÜŞME KALDIRILACAK MI?

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig maçlarının daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlamasına karar verdi. TFF ayrıca, Süper Lig'de 7 takımın 'küme düşme kaldırılsın' başvurusunu reddetti.

5 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI VAR MI?

Maçlara deplasmanlı bir şekilde devam edilecek ve takımlar bu süreçte 5 oyuncu değişikliği yapabilecek.

MAÇLARDA HANGİ TEDBİRLER UYGULANACAK?

- Statlarda maç günü bulunacak görevli sayısı kısıtlı olacak

- Basın akreditasyonları kısıtlanacak

- Görevli kişiler maçlardan 2 gün önce testten geçirilecek

GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ

Ç.Rizespor-Galatasaray

Galatasaray-Gaziantep

Başakşehir-Galatasaray

Galatasaray-Trabzonspor

Alanyaspor-Galatasaray

Ankaragücü-Galatasaray

Galatasaray-Göztepe

Antalyaspor-Galatasaray

FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

Fenerbahçe-Kayserispor

Kasımpaşa-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe-Göztepe

Gençlerbirliği-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Sivasspor

Beşiktaş-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Ç.Rizespor

TRABZONSPOR'UN FİKSTÜRÜ

Göztepe-Trabzonspor

Alanyaspor-Trabzonspor

Trabzonspor-Ankaragücü

Galatasaray-Trabzonspor

Trabzonspor-Antalyaspor

Denizlispor-Trabzonspor

Trabzonspor-Konyaspor

Kayserispor-Trabzonspor

BAŞAKŞEHİR'İN FİKSTÜRÜ

Başakşehir-Alanyaspor

Ankaragücü-Başakşehir

Başakşehir-Galatasaray

Antalyaspor-Başakşehir

Başakşehir-Denizlispor

Konyaspor-Başakşehir

Başakşehir-Kayserispor

Kasımpaşa-Başakşehir

SİVASSPOR'UN FİKSTÜRÜ

Sivasspor-Denizlispor

Konyaspor-Sivasspor

Sivasspor-Kayserispor

Kasımpaşa-Sivasspor

Sivasspor-Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe-Sivasspor

Sivasspor-Gençlerbirliği

Göztepe-Sivasspor

BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ

Beşiktaş-Antalyaspor

Denizlispor-Beşiktaş

Beşiktaş-Konyaspor

Kayserispor-Beşiktaş

Beşiktaş-Kasımpaşa

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş

Beşiktaş-Fenerbahçe

Gençlerbirliği- Beşiktaş

SÜPER LİG PUAN DURUMU