Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig başlayacak mı? Küme düşme kaldırıdı mı? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu!
Koronavirüs nedeniyle ertelenen Süper Lig'in ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Resmi makamlardan gelen açıklamalarla Süper Lig'in muhtemel başlangıç tarih hakkında bilgiler veriliyor. Peki, Süper Lig başlayacak mı? Maçlar ne zaman başlayacak? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu! Süper Lig ne zaman başlayacak?
Dünya genelinde sosyal hayatı durma noktasına getiren koronavirüs ülkemizde de geni kapsamlı kısıtlamalara gidilmesine neden olmuştu.Bu kapsamda Süper Lig maçları da ertelenmişti. Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig başlayacak mı? Maçlar ne zaman başlayacak? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu!
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, saat 14.00'te video konferans aracılığıyla toplantı yaptı. Toplantı sonunda TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin başlamasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
18 kulübün desteğiyle liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaştıklarını söyleyen Nihat Özdemir, ligden düşme olmaması konusunda ve gelecek sezon ne zaman başlayacağı konusunda kulüplerin başvuruda bulunduğunu dile getirdi.
TFF Başkanı Özdemir, "Ligleri oynayarak sonlandırmak için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Bütün kulüplerle bu konuda hemfikiriz. 7 kulüp önümüzdeki sezon 21 takımla oynanması yönünde talepte bulundu. Bu sezon düşme olmaması için bize başvuruldu" dedi.
Özdemir, liglerin başlamasıyla ilgili kesin kararın ise 28 Mayıs'ta verileceğini söyledi
KÜME DÜŞME KALDIRILACAK MI?
18 kulübün desteğiyle liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaştıklarını söyleyen Nihat Özdemir, ligden düşme olmaması konusunda ve gelecek sezon ne zaman başlayacağı konusunda kulüplerin başvuruda bulunduğunu dile getirdi. TFF Başkanı Özdemir, "Ligleri oynayarak sonlandırmak için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Bütün kulüplerle bu konuda hemfikiriz. 7 kulüp önümüzdeki sezon 21 takımla oynanması yönünde talepte bulundu. Bu sezon düşme olmaması için bize başvuruldu" dedi.
SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ?
Nihat Özdemir daha öce yaptığı açıklamasında maçların şifreli yayınlanacağını açıklamıştı.
GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ
Ç.Rizespor-Galatasaray
Galatasaray-Gaziantep
Başakşehir-Galatasaray
Galatasaray-Trabzonspor
Alanyaspor-Galatasaray
Ankaragücü-Galatasaray
Galatasaray-Göztepe
Antalyaspor-Galatasaray
FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ
Fenerbahçe-Kayserispor
Kasımpaşa-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe-Göztepe
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Sivasspor
Beşiktaş-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Ç.Rizespor
TRABZONSPOR'UN FİKSTÜRÜ
Göztepe-Trabzonspor
Alanyaspor-Trabzonspor
Trabzonspor-Ankaragücü
Galatasaray-Trabzonspor
Trabzonspor-Antalyaspor
Denizlispor-Trabzonspor
Trabzonspor-Konyaspor
Kayserispor-Trabzonspor
BAŞAKŞEHİR'İN FİKSTÜRÜ
Başakşehir-Alanyaspor
Ankaragücü-Başakşehir
Başakşehir-Galatasaray
Antalyaspor-Başakşehir
Başakşehir-Denizlispor
Konyaspor-Başakşehir
Başakşehir-Kayserispor
Kasımpaşa-Başakşehir
SİVASSPOR'UN FİKSTÜRÜ
Sivasspor-Denizlispor
Konyaspor-Sivasspor
Sivasspor-Kayserispor
Kasımpaşa-Sivasspor
Sivasspor-Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe-Sivasspor
Sivasspor-Gençlerbirliği
Göztepe-Sivasspor
BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ
Beşiktaş-Antalyaspor
Denizlispor-Beşiktaş
Beşiktaş-Konyaspor
Kayserispor-Beşiktaş
Beşiktaş-Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş
Beşiktaş-Fenerbahçe
Gençlerbirliği- Beşiktaş