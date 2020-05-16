Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig başlayacak mı? Maçlar ne zaman başlayacak? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu!
Koronavirüs nedeniyle ertelenen Süper Lig'in ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Resmi makamlardan gelen açıklamalarla Süper Lig'in muhtemel başlangıç tarih hakkında bilgiler veriliyor. Peki, Süper Lig başlayacak mı? Maçlar ne zaman başlayacak? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu! Süper Lig ne zaman başlayacak?
Dünya genelinde sosyal hayatı durma noktasına getiren koronavirüs ülkemizde de geni kapsamlı kısıtlamalara gidilmesine neden olmuştu.Bu kapsamda Süper Lig maçları da ertelenmişti. Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig başlayacak mı? Maçlar ne zaman başlayacak? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu!
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özdemir ligin başlama tarihi hakkında, "Bakanlarımızla bir toplantı yaptık ve herkesin görüşü Haziran'da başlamaktı. 'Ligler şimdilik 12 Haziran'da başlayacak' dedim ben. 'Alternatiflerime göre de Temmuz'da da başlarım ben bu lige' dedim. Ben neye bakacağım? Türkiye'de koronavirüs olayı nasıl gidiyor? Bence çok iyi gidiyor. Avrupa'da ve dünyada en iyi durumdaki ülkelerin başında Türkiye geliyor. Belki biz Temmuz ayındaki maçlarımızı şimdilik seyircisiz kararı olmasına rağmen belki de seyircili oynayacağız." dedi.
MAÇLAR TEK ŞEHİRDE Mİ OYNANACAK?
Nihat Özdemir "Bizim tek bir planımız var. Bütün maçlar normal statüsünde seyircisiz olmak üzere başlayacak. Herkes kendi evinde başlayacak. Daha liglerin başlamasına neredeyse 1 ay var. Şu anda kesin net bir şey konuşmak istemiyorum. Bizim, liglerin Antalya ya da İstanbul'da oynanması için bir planımız yok. Ana hedefimiz; yine stadyumda sağlık kontrolleri olması şartıyla seyircili oynanmasıdır. Bu ankete katılanların yüzde 89'u futbolu, sporu çok özlediklerine, bir an önce maçların başlaması gerektiğine inanmışlar. Futbol, insanlarımızın önemli bir meşguliyeti." ifadelerin kullandı.
KÜME DÜŞME KALDIRILACAK MI?
Nihat Özdemir açıklamasında küme düşe ile ilgili olarak "Kendileri basında sık sık açıklamalarda bulunuyorlar. Sanal medyaya dahi açıklamalar yapan birçok kulüp yetkilimiz mesajlar yolluyorlar. Hiçbir takım idarecisi, sporcusu, hocası kendi bulunduğu durumdan dolayı bizden bir şey beklemesin. Küme düşmek üzere olan takımlar diyorlar ki lig burada bitirilsin. Aynen basketboldaki gibi olsun istiyorlar. Ancak bunlar kimsenin gözünden kaçmıyor, bence komik duruma düşüyorlar." dedi.
SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ?
Nihat Özdemir daha öce yaptığı açıklamasında maçların şifreli yayınlanacağını açıklamıştı.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Özdemir "TK'da 3 maçımız kaldı. Birer yarı final rövanş ve final maçımız var. Bunları da programın içine dahil edeceğiz. Kulüpler ve yayıncı kuruluşla görüşmeler devam ediyor." dedi.
GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ
Ç.Rizespor-Galatasaray
Galatasaray-Gaziantep
Başakşehir-Galatasaray
Galatasaray-Trabzonspor
Alanyaspor-Galatasaray
Ankaragücü-Galatasaray
Galatasaray-Göztepe
Antalyaspor-Galatasaray
FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ
Fenerbahçe-Kayserispor
Kasımpaşa-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe-Göztepe
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Sivasspor
Beşiktaş-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Ç.Rizespor
TRABZONSPOR'UN FİKSTÜRÜ
Göztepe-Trabzonspor
Alanyaspor-Trabzonspor
Trabzonspor-Ankaragücü
Galatasaray-Trabzonspor
Trabzonspor-Antalyaspor
Denizlispor-Trabzonspor
Trabzonspor-Konyaspor
Kayserispor-Trabzonspor
BAŞAKŞEHİR'İN FİKSTÜRÜ
Başakşehir-Alanyaspor
Ankaragücü-Başakşehir
Başakşehir-Galatasaray
Antalyaspor-Başakşehir
Başakşehir-Denizlispor
Konyaspor-Başakşehir
Başakşehir-Kayserispor
Kasımpaşa-Başakşehir
SİVASSPOR'UN FİKSTÜRÜ
Sivasspor-Denizlispor
Konyaspor-Sivasspor
Sivasspor-Kayserispor
Kasımpaşa-Sivasspor
Sivasspor-Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe-Sivasspor
Sivasspor-Gençlerbirliği
Göztepe-Sivasspor
BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ
Beşiktaş-Antalyaspor
Denizlispor-Beşiktaş
Beşiktaş-Konyaspor
Kayserispor-Beşiktaş
Beşiktaş-Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş
Beşiktaş-Fenerbahçe
Gençlerbirliği-Beşiktaş