Dünya genelinde sosyal hayatı durma noktasına getiren koronavirüs ülkemizde de geni kapsamlı kısıtlamalara gidilmesine neden olmuştu.Bu kapsamda Süper Lig maçları da ertelenmişti. Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig başlayacak mı? Maçlar ne zaman başlayacak? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu!

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TFF Birinci Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, liglerin yeniden başlama tarihi konusunda açıklamalarda bulundu. Yardımcı, "Nihat başkanımız bir öneride bulundu. Tüm bunlar, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kararlarıyla ortaya çıkacak. Nihat Bey'in düşüncesi, son gelişmeleri değerlendirelim, Haziran ortasında ligleri başlatalım. 8 maç gününe ihtiyacımız var. 2 gün de kupa ihtiyacımız var. Bir de final var. 10 maç gününe ihtiyacımız var. Haziran ortasında başlarsak, Temmuz sonunda bitiririz diye planlıyoruz. Gelecek hafta bununla ilgili daha net bir tablo çıkar. Planlama normal lig formatı üzerine. İstanbul veya Antalya diye bir planımız olmadı. Tabii şartlar bunu gerektirirse açık kapı bırakmakta fayda var. TFF olarak böyle bir planlama hiç yapmadık. Seyircisiz oynama durumu kesin" ifadelerini kullandı.

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil de, "Şu anda en muhtemel senaryo 12-13-14 Haziran'da lig ve Türkiye Kupası maçlarının başlayıp, 26 Temmuz'da bitirilmesi." ifadelerini kullanmıştı.

"UEFA'NIN ÜZERİNDE DURDUĞU İKİ SEÇENEK VAR"

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ile ilgili planlarını aktaran Yardımcı, şöyle konuştu: "UEFA, Avrupa'da normalleşmenin hissedildiğini düşünüyor. UEFA da özellikle büyük liglerin, Haziran başında, hatta Almanya daha erken de olabilir, oynanabileceğini düşünüyor. Haziran ve Temmuz ayında yerel liglerin oynanması, aynı anda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının oynanması. İkinci alternatif ise UEFA, Haziran ve Temmuz'da yerel ligleri bitirip, ağustos ayında kendi şampiyonalarını düzenleyecek. Bu durumda gelecek sezonki Avrupa maçlarının başlaması da ekim ayına sarkıyor. 20 Ekim gibi düşünülüyor."

"HAZİRAN ORTASINDA LİGLERİ BAŞLATIRSAK, MAYIS ORTASINDA KULÜPLERİN ÇALIŞMALARININ BAŞLAMASI LAZIM"

Kulüpleri, şu anda yurt dışında bulunan yabancı oyuncularını Türkiye'ye getirmek ve Mayıs ortasında çalışmalara hazır olmaları konusunda uyaran Servet Yardımcı, "Bugün Ahmet Ağaoğlu başkan kendisi bahsetti, Sörloth gelmiş. 15 günlük karantina süreci içerisinde. Tüm kulüplerin futbolcularını çağırması lazım. Haziran ortasında ligleri başlatırsak, Mayıs ortasında çalışmaların başlaması lazım. Her takım dışarıdan futbolcularını getirtip, 15 günlük karantina sürecini tamamlamak istiyordur. Futbolcuların test edilmesi, oturma düzeni, sahada kaç kişi olacak, futbolcuların soyunma odasındaki hijyenik durumları nasıl olacak, bunların hepsinin kriterleri belirleniyor, TFF Sağlık Kurulu çalışıyor. Gelecek hafta UEFA'nın da protokolleri açıklanır" açıklamasını yaptı.

"HAZİRAN VE TEMMUZ AYLARINDA HAFTA SONU OYNAYARAK LİGİMİZİ BİTİREBİLİYORUZ"

Haziran ortasında liglerin başlaması halinde eski format ile Temmuz sonuna kadar ligleri bitirebileceklerini vurgulayan Yardımcı, "UEFA, Temmuz sonu itibarıyla liglerin bitirilmesini şiddetle tavsiye ediyor ki ağustosu kendileri kullansın. Bizim kupa dahil 10 maç gününe ihtiyacımız var. Haziran ve Temmuz aylarında hafta sonu oynayarak ligimizi bitirebiliyoruz. Arada birkaç hafta içi kullanabiliriz ama o da şartlara göre belirlenir" ifadelerini kullandı.

"HAZİRAN AYININ ORTASI, TÜM LİGLER İÇİN GEÇERLİ"

Sadece Süper Lig'in değil, Türkiye'deki tüm profesyonel futbol liglerinin Haziran ortasında başlamasını planladıklarının altını çizen Yardımcı, "Tüm liglerin Haziran ayının ortasında başlamasını planlıyoruz. Hiçbir değişiklik düşünülmüyor, tüm ligler kendi formatında oynanacak. İnşallah bir şekilde bu sezonu bitirip yeni sezona da daha iyi başlarız" dedi.

GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ

Ç.Rizespor-Galatasaray

Galatasaray-Gaziantep

Başakşehir-Galatasaray

Galatasaray-Trabzonspor

Alanyaspor-Galatasaray

Ankaragücü-Galatasaray

Galatasaray-Göztepe

Antalyaspor-Galatasaray

FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

Fenerbahçe-Kayserispor

Kasımpaşa-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe-Göztepe

Gençlerbirliği-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Sivasspor

Beşiktaş-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Ç.Rizespor

TRABZONSPOR'UN FİKSTÜRÜ

Göztepe-Trabzonspor

Alanyaspor-Trabzonspor

Trabzonspor-Ankaragücü

Galatasaray-Trabzonspor

Trabzonspor-Antalyaspor

Denizlispor-Trabzonspor

Trabzonspor-Konyaspor

Kayserispor-Trabzonspor

BAŞAKŞEHİR'İN FİKSTÜRÜ

Başakşehir-Alanyaspor

Ankaragücü-Başakşehir

Başakşehir-Galatasaray

Antalyaspor-Başakşehir

Başakşehir-Denizlispor

Konyaspor-Başakşehir

Başakşehir-Kayserispor

Kasımpaşa-Başakşehir

SİVASSPOR'UN FİKSTÜRÜ

Sivasspor-Denizlispor

Konyaspor-Sivasspor

Sivasspor-Kayserispor

Kasımpaşa-Sivasspor

Sivasspor-Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe-Sivasspor

Sivasspor-Gençlerbirliği

Göztepe-Sivasspor

BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ

Beşiktaş-Antalyaspor

Denizlispor-Beşiktaş

Beşiktaş-Konyaspor

Kayserispor-Beşiktaş

Beşiktaş-Kasımpaşa

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş

Beşiktaş-Fenerbahçe

Gençlerbirliği-Beşiktaş

SÜPER LİG PUAN DURUMU