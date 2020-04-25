Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig başlayacak mı? Maçlar ne zaman başlayacak? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu!
Koronavirüs nedeniyle ertelenen Süper Lig'in ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Resmi makamlardan gelen açıklamalarla Süper Lig'in muhtemel başlangıç tarih hakkında bilgiler veriliyor. Peki, Süper Lig başlayacak mı? Maçlar ne zaman başlayacak? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu! Süper Lig ne zaman başlayacak?
Dünya genelinde sosyal hayatı durma noktasına getiren koronavirüs ülkemizde de geni kapsamlı kısıtlamalara gidilmesine neden olmuştu.Bu kapsamda Süper Lig maçları da ertelenmişti. Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig başlayacak mı? Maçlar ne zaman başlayacak? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu!
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TFF Birinci Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, liglerin yeniden başlama tarihi konusunda açıklamalarda bulundu. Yardımcı, "Nihat başkanımız bir öneride bulundu. Tüm bunlar, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kararlarıyla ortaya çıkacak. Nihat Bey'in düşüncesi, son gelişmeleri değerlendirelim, Haziran ortasında ligleri başlatalım. 8 maç gününe ihtiyacımız var. 2 gün de kupa ihtiyacımız var. Bir de final var. 10 maç gününe ihtiyacımız var. Haziran ortasında başlarsak, Temmuz sonunda bitiririz diye planlıyoruz. Gelecek hafta bununla ilgili daha net bir tablo çıkar. Planlama normal lig formatı üzerine. İstanbul veya Antalya diye bir planımız olmadı. Tabii şartlar bunu gerektirirse açık kapı bırakmakta fayda var. TFF olarak böyle bir planlama hiç yapmadık. Seyircisiz oynama durumu kesin" ifadelerini kullandı.
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil de, "Şu anda en muhtemel senaryo 12-13-14 Haziran'da lig ve Türkiye Kupası maçlarının başlayıp, 26 Temmuz'da bitirilmesi." ifadelerini kullanmıştı.
"UEFA'NIN ÜZERİNDE DURDUĞU İKİ SEÇENEK VAR"
UEFA'nın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ile ilgili planlarını aktaran Yardımcı, şöyle konuştu: "UEFA, Avrupa'da normalleşmenin hissedildiğini düşünüyor. UEFA da özellikle büyük liglerin, Haziran başında, hatta Almanya daha erken de olabilir, oynanabileceğini düşünüyor. Haziran ve Temmuz ayında yerel liglerin oynanması, aynı anda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının oynanması. İkinci alternatif ise UEFA, Haziran ve Temmuz'da yerel ligleri bitirip, ağustos ayında kendi şampiyonalarını düzenleyecek. Bu durumda gelecek sezonki Avrupa maçlarının başlaması da ekim ayına sarkıyor. 20 Ekim gibi düşünülüyor."
"HAZİRAN ORTASINDA LİGLERİ BAŞLATIRSAK, MAYIS ORTASINDA KULÜPLERİN ÇALIŞMALARININ BAŞLAMASI LAZIM"
Kulüpleri, şu anda yurt dışında bulunan yabancı oyuncularını Türkiye'ye getirmek ve Mayıs ortasında çalışmalara hazır olmaları konusunda uyaran Servet Yardımcı, "Bugün Ahmet Ağaoğlu başkan kendisi bahsetti, Sörloth gelmiş. 15 günlük karantina süreci içerisinde. Tüm kulüplerin futbolcularını çağırması lazım. Haziran ortasında ligleri başlatırsak, Mayıs ortasında çalışmaların başlaması lazım. Her takım dışarıdan futbolcularını getirtip, 15 günlük karantina sürecini tamamlamak istiyordur. Futbolcuların test edilmesi, oturma düzeni, sahada kaç kişi olacak, futbolcuların soyunma odasındaki hijyenik durumları nasıl olacak, bunların hepsinin kriterleri belirleniyor, TFF Sağlık Kurulu çalışıyor. Gelecek hafta UEFA'nın da protokolleri açıklanır" açıklamasını yaptı.
"HAZİRAN VE TEMMUZ AYLARINDA HAFTA SONU OYNAYARAK LİGİMİZİ BİTİREBİLİYORUZ"
Haziran ortasında liglerin başlaması halinde eski format ile Temmuz sonuna kadar ligleri bitirebileceklerini vurgulayan Yardımcı, "UEFA, Temmuz sonu itibarıyla liglerin bitirilmesini şiddetle tavsiye ediyor ki ağustosu kendileri kullansın. Bizim kupa dahil 10 maç gününe ihtiyacımız var. Haziran ve Temmuz aylarında hafta sonu oynayarak ligimizi bitirebiliyoruz. Arada birkaç hafta içi kullanabiliriz ama o da şartlara göre belirlenir" ifadelerini kullandı.
"HAZİRAN AYININ ORTASI, TÜM LİGLER İÇİN GEÇERLİ"
Sadece Süper Lig'in değil, Türkiye'deki tüm profesyonel futbol liglerinin Haziran ortasında başlamasını planladıklarının altını çizen Yardımcı, "Tüm liglerin Haziran ayının ortasında başlamasını planlıyoruz. Hiçbir değişiklik düşünülmüyor, tüm ligler kendi formatında oynanacak. İnşallah bir şekilde bu sezonu bitirip yeni sezona da daha iyi başlarız" dedi.
GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ
Ç.Rizespor-Galatasaray
Galatasaray-Gaziantep
Başakşehir-Galatasaray
Galatasaray-Trabzonspor
Alanyaspor-Galatasaray
Ankaragücü-Galatasaray
Galatasaray-Göztepe
Antalyaspor-Galatasaray
FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ
Fenerbahçe-Kayserispor
Kasımpaşa-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe-Göztepe
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Sivasspor
Beşiktaş-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Ç.Rizespor
TRABZONSPOR'UN FİKSTÜRÜ
Göztepe-Trabzonspor
Alanyaspor-Trabzonspor
Trabzonspor-Ankaragücü
Galatasaray-Trabzonspor
Trabzonspor-Antalyaspor
Denizlispor-Trabzonspor
Trabzonspor-Konyaspor
Kayserispor-Trabzonspor
BAŞAKŞEHİR'İN FİKSTÜRÜ
Başakşehir-Alanyaspor
Ankaragücü-Başakşehir
Başakşehir-Galatasaray
Antalyaspor-Başakşehir
Başakşehir-Denizlispor
Konyaspor-Başakşehir
Başakşehir-Kayserispor
Kasımpaşa-Başakşehir
SİVASSPOR'UN FİKSTÜRÜ
Sivasspor-Denizlispor
Konyaspor-Sivasspor
Sivasspor-Kayserispor
Kasımpaşa-Sivasspor
Sivasspor-Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe-Sivasspor
Sivasspor-Gençlerbirliği
Göztepe-Sivasspor
BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ
Beşiktaş-Antalyaspor
Denizlispor-Beşiktaş
Beşiktaş-Konyaspor
Kayserispor-Beşiktaş
Beşiktaş-Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş
Beşiktaş-Fenerbahçe
Gençlerbirliği-Beşiktaş