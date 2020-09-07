Süper Lig ne zaman başlayacak? 2020-2021 sezonu ne zaman başlayacak? Süper Lig'de ilk haftanın fikstürü!

Süper Lig corona virüsü salgını sebebiyle bir süre ertelenmiş ve seyircisiz olarak yeniden start almıştı. Sona eren ligin ardından Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig yeni sezon fikstürü belli oldu mu? 2020-2021 sezonu ne zaman başlayacak, merak edildi. İşte, Süper Lig'de ilk haftaın programı!

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

2020-2021 sezonu yaz transfer dönemi corona virüs salgını sebebiyle geç start aldı. Transfer dönemi 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecek.

LİGLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun başlama tarihini 11 Eylül 2020 Cuma olarak belirledi.

TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihleri belirlendi.

Yeni sezon TFF 1. Lig'de 11 Eylül 2020'de,

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 19-20 Eylül 2020 tarihlerinde başlayacak.

SÜPER LİG'DE 2020-21 SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

11 Eylül 2020'de başlayacak olan Süper Lig'de 2020-21 sezonu, 16 Mayıs Pazar günü oynanancak son hafta maçlarıyla tamamlanacak.

SÜPER LİG İLK HAFTA FİKSTÜRÜ

11.09.2020 20:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

12.09.2020 17:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - ALANYASPOR

12.09.2020 17:00 FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - YENİ MALATYASPOR

12.09.2020 20:00 GALATASARAY A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

12.09.2020 20:00 GÖZTEPE A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR

13.09.2020 17:00 MKE ANKARAGÜCÜ - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

13.09.2020 17:00 HES KABLO KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

13.09.2020 20:00 TRABZONSPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

13.09.2020 20:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

14.09.2020 20:00 HATAYSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK