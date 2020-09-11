Çaykur Rizaspor gole çok yaklaştı! Altay, mutlak pozisyonda geçit vermedi

Süper Lig'de 2020-21 sezonu perdesi Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçıyla açıldı. Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe, son yıllarda lige deplasmanda başladığı mücadeleleri kazanamıyor. Sarı lacivertliler, 2009-2010 sezonundan sonra lige deplasmanda başladığı 4 sezonun hiçbirinden 3 puan alamadı.

Fenerbahçe, söz konusu süreçte 2012-2013 sezonunda Elazığspor ile 1-1 berabere kalırken, 2013-2014 sezonunda Konyaspor'a 3-2 yenildi. Sarı lacivertliler, 2016-2017 sezonunda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olurken, 2017-2018 sezonunda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe, deplasmandaki açılış maçlarındaki son galibiyetini 2009-2010 sezonunda Denizlispor'a karşı 2-0 ile almıştı.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Sarı lacivertlilerde lisansları çıkarılmayan yeni transferler Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak kadroda bulunmuyor. Ayrıca İtalyan kulübü Genoa ile anlaşan Miha Zajc da Rize'ye götürülmedi.

İLK 11'LER

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Selim Ay, Melnjak, Boldrin, Abdullah, Vetrih, Samudio, Baiano, Skoda.

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Zanka, Caner, Tolga, Gustavo, Ferdi, Thiam, Deniz, Frey.

CANLI ANLATIM

Dakika 1: Karşılaşma hakem Arda Kardeşler'in çaldığı düdükle başladı.

Dakika 9: Boldrin'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Samudio kafayı vurdu, şutu kaleci Altay'ın kucağında kaldı. Ardından ofsayt bayrağı kalktı.

Dakika 10: Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Caner'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Serdar Aziz'in kafa vuruşunu kaleci Gökhan son anda parmaklarının ucuyla çeldi.

Dakika 14: Fenerbahçe'de Deniz'in ceza sahası dışından çektiği şutu yandan dışarı çıktı.

Dakika 15: Rizespor'da Boldrin'in sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Skoda kafayı vurdu, şutu üstten auta çıktı.

Dakika 18: Frey'in sağ kanattan yerden verdiği pasına ön direkte gelişine vuran Thiam'ın şutu yan ağlarda kaldı.

Dakika 25: Frey'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Deniz'in gelişine vuruşunu kaleci Gökhan kornere çeldi.

Dakika 32: Fenerbahçe, Caner'in kullandığı penaltıdan yararlanamadı.

Dakika 34: Kaleciyle karşı karşıya kalan Boldrin, Altay'ı da geçip vuruşunu yapmayı denedi, ama son anda araya giren Altay gole izin vermedi.