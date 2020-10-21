Süper Lig 6. hafta maçları: 6 hafta hakemleri kim oldu? İşte, Süper Lig puan durumu

Süper Lig 6. hafta puan durumu haberimizde. Türkiye Futbol Fenderasyonu (TFF) tarafından yayımlanan 6. hafta takvimine göre, karşılaşmalar 23 Ekim'de Kasımpaşa - Göztepe mücadelesiyle başlamış olacak. Maç, Burak Şeker yönetiminde ekrana gelecek. İşte, Süper Lig maçları...

SÜPER LİG 6. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?

Lig'in 6. hafta maçları 23 Ekim'de başlayacak. Ardından 24 Ekim'de Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor karşılaşması ile günün ilk maçı gerçekleştirilecek. 6. hafta maçları 26 Ekim'e kadar devam edecek.

SÜPER LİG 6. HAFTA HAKEMLERİ KİM?

23 Ekim Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Burak Şeker

24 Ekim Cumartesi:

16.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor: Özgür Yankaya

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: Arda Kardeşler

19.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Palabıyık

25 Ekim Pazar:

13.30 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Halis Özkahya

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük: Mete Kalkavan

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

26 Ekim Pazartesi:

20.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş: Alper Ulusoy

20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu

SÜPER LİG PUAN DURUMU

1. AYTEMİZ ALANYASPOR - 13

2. FENERBAHÇE A.Ş. - 11

3. FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - 8

4. FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - 8

5. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - 7

6. GALATASARAY A.Ş. - 7

7. DEMİR GRUP SİVASSPOR - 7

8. KASIMPAŞA A.Ş. - 7

9. ATAKAŞ HATAYSPOR - 7

10. GÖZTEPE A.Ş. - 6