Süper Lig 6. hafta maçları: 6 hafta hakemleri kim oldu? İşte, Süper Lig puan durumu
Süper Lig'de 5. hafta geride kalırken TFF tarafından 6. hafta hakemleri açıklandı. Buna göre Fenerbahçe - Trabzonspor hakemi Cüneyt Çakır oldu. Süper Lig 6. hafta maçları ne zaman başlıyor, hakemleri kim?
Süper Lig 6. hafta puan durumu haberimizde. Türkiye Futbol Fenderasyonu (TFF) tarafından yayımlanan 6. hafta takvimine göre, karşılaşmalar 23 Ekim'de Kasımpaşa - Göztepe mücadelesiyle başlamış olacak. Maç, Burak Şeker yönetiminde ekrana gelecek. İşte, Süper Lig maçları...
SÜPER LİG 6. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?
Lig'in 6. hafta maçları 23 Ekim'de başlayacak. Ardından 24 Ekim'de Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor karşılaşması ile günün ilk maçı gerçekleştirilecek. 6. hafta maçları 26 Ekim'e kadar devam edecek.
SÜPER LİG 6. HAFTA HAKEMLERİ KİM?
23 Ekim Cuma:
20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Burak Şeker
24 Ekim Cumartesi:
16.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor: Özgür Yankaya
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: Arda Kardeşler
19.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Palabıyık
25 Ekim Pazar:
13.30 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Halis Özkahya
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük: Mete Kalkavan
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
26 Ekim Pazartesi:
20.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş: Alper Ulusoy
20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu
SÜPER LİG PUAN DURUMU
1. AYTEMİZ ALANYASPOR - 13
2. FENERBAHÇE A.Ş. - 11
3. FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - 8
4. FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - 8
5. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - 7
6. GALATASARAY A.Ş. - 7
7. DEMİR GRUP SİVASSPOR - 7
8. KASIMPAŞA A.Ş. - 7
9. ATAKAŞ HATAYSPOR - 7
10. GÖZTEPE A.Ş. - 6