Süper Lig 2020-2021 sezonu ne zaman başlayacak? Avrupa Ligleri ne zaman başlayacak? İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ligleri ne zaman başlıyor?
Sporsevrler ülkemizde ve büyük liglere sezonun sona ermesiyle beraber yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya futbol ligleri ne zaman başlayacak? Avrupa Ligleri ne zaman başlayacak? Süper Lig 2020-2021 sezonu ne zaman başlayacak?
Pandemi nedeniyle ara verilen futbol ligleri tamamlandı ve şampiyonlar belli oldu. Sezonun sona ermesi ile beraber federasyonlar liglerin başlangıç tarihlerini açıklamaya başladı. Avrupa Ligleri ne zaman başlayacak? İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya futbol ligleri ne zaman başlayacak? Süper Lig 2020-2021 sezonu ne zaman başlayacak?İşte Ülkemizde ve Avrupa'da liglerin başlangıç tarihleri…
SÜPER LİG 2020-2021 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig 2020-2021 sezonu 11 Eylül'de başlayacak.
AVRUPA'DA LİGLERİN BAŞLANGIÇ TARİHLERİ
Fransa Ligue 1 / 22 Ağustos
İspanya La Liga / 12 Eylül
Almanya Bundesliga / 18 Eylül
İtalya Serie A / Belli değil
Ukrayna Premier Ligi / 12 Eylül
Portekiz Primeira Liga / 12 Eylül
Avusturya Bundesliga / 11 Eylül
Yunanistan Süper Ligi / 12 Eylül
Hollanda Eredivise / 12 Eylül
İskoçya Premiership / 1 Ağustos
Belçika Birinci Lig A / 8 Ağustos
Rusya Premier Ligi / 8 Ağustos