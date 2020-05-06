Süper ay nedir, 2020'nin son Süper Ay'ı ne zaman ve nereden izlenebilecek?

2020'nin son 'Süper Ay'ı 6 Mayıs'ı 7 Mayıs'a bağlayan gece yarısı en iyi şekilde gözlenebilecek.

Salı gecesi başlayan Dolunay ise Cuma'ya kadar devam edecek.

Ay'ın normalde olduğundan çok daha büyük ve parlak görülmesi olayı "Süper Ay" olarak adlandırılıyor.

Ay'ın Dünya etrafındaki yörüngesi elips şeklinde olduğu için yerküreye mesafesi yıl içinde değişiyor.

Dünya'ya en yakın olduğu zaman Ay dolunay haline yakınsa Süper Ay meydana gelir.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yılda üç ya da dört Süper Ay olayının gerçekleştiğini belirtiyor.

2020'nin ilk Süper Ay'ı 9 Şubat'ta, diğerleri ise 9 Mart ve 8 Nisan'da gözlenmişti.

Kuzey yarımkürede bu dönem bol miktarda çiçek açtığı için Amerikan Kızılderililerinin bu gökyüzü olayına "Çiçek Ay'ı" adı verdiği belirtiliyor.

Mısır ekim ayı, süt ayı ve Budistlerin Vesak festival ayı isimleriyle de anılıyor.

Süper Ay normal aydan yüzde 7 ila 15 daha parlak görünüyor.

Işık kirliliği olmayan yerlerde en iyi gözlenebileceği belirtiliyor.