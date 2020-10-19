Sunucu Mehmet Akif Ersoy kimdir? Mehmet Akif Ersoy kaç yaşında, nereli?

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MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

Gazeteci Ersoy, 8 Ocak 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimine İstanbul'da başlayan Mehmet Akif Ersoy liseyi tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde eğitimine devam etti. Üniversiteden mezun olduktan sonra 2009 yılında kariyerine 6 News televizyon kanalında muhabir olarak başladı. Bir yıl burada çalıştıktan sonra TRT televizyonuna transfer oldu. 2010 yılında TRT TÜRK – Addis Ababa Temsilciliği görevine getirildi.

2011 yılında başta Libya, Yemen, Şam, Erbil olmak üzere pek çok noktada TRT temsilcisi ve savaş muhabiri olarak görev yapan Mehmet Akif Ersoy, aynı yılın içinde TRT TÜRK Trablus ve Sana muhabirliği görevini yürüttü. 2012 yılında Muammer Kaddafi ile yaptığı röportajı ile tanındı. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ile aynı ismi taşıyan Gazeteci Mehmet Akif Ersoy kariyerine 2012 yılında TRT Kahire-Mısır Temsilcisi olarak devam etti. Sonrasında 2013 yılında TRT ARAPÇA Koordinatör Yardımcılığı görevine getirildi. 2014 yılına gelindiğinde TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Bu süreci 2015 yılında "Zenga Zenga"adlı Muammer Kaddafi Belgeseli takip etti. Aynı yılın içinde Diyanet İşleri Başkanlığı Ortadoğu ve İslam Coğrafyası Sorumlu Başkan Müşaviri olarak atandı. Daha sonra 2016 yılında Dış Politika DergisiGenel Yayın Yönetmeni oldu. 2017 yılını sonlarında Habertürk Televizyon kanalı ile el sıkıştı.Günümüzde Habertürk TV ekranlarında gündüz kuşağında "Manşet" programını ve akşam kuşağında "Nedir Ne Değildir" programını sunuyor.

Ersoy, "Tünel- Gazze'de Yaşamak" adlı kitabının da yazarıdır. Günümüzde çeşitli söyleşilerde yapan usta gazeteci en son "Ortadoğu'da Son Gelişmeler ve Afrin"söyleşisini Denizli'de gerçekleştirmiştir.