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Sultangazi'de raydan çıkan tramvay ile otobüs çarpıştı - Olay anı görüntüsü

Sultangazi'de raydan çıkan tramvay ile otobüs çarpıştı.

22.04.2020 13:09 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:11

Sultangazi'de raydan çıkan tramvay ile otobüs çarpıştı.

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Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıkan tramvay, Sultançiftliği mevkisinde İETT otobüsüne çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattındaki seferler, geçici bir süre ile Topkapı-Sultançiftliği istasyonları arasında yapılacak.