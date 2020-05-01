SULTANGAZİ'DE KAMYONETİNİN KASASINDA İNTİHAR ETTİ

Sultangazi'de bir kişi kamyonet kasasında intihar etti. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mahalle sakinleri de pencere ve balkonlarından polisin olay yeri inceleme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.

Olay, Sultangazi Yunusemre Mahallesi'nde saat 13.30'da meydana geldi. İsminin Mustafa S. olduğu öğrenilen 55 yaşındaki bir kişi evinin önünde bulunan kamyonetin kapalı kasasında intihar etti. Nakliye işi yapan Mustafa S.'nin kendisini kamyonet kasasında astığını gören komşusu Mustafa S.'nin ailesine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kamyonet kasasında bulunan Mustafa S.'ye yaptığı ilk müdahalede hayatını kaybettiğini belirledi.

Sokağa gelen olay yeri inceleme ekipleri kamyonet kasası ve çevresinde çalışma yaptı. Mustafa S.'nin cesedi cenaze arabasıyla adli tıp morguna kaldırıldı. Sokak sakinleri de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekipleri ve sağlık ekiplerinin çalışmalarını meraklı gözlerle balkon ve pencerelerden izledi.

- İstanbul