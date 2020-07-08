Su borusunda mahsur kalan yavru köpeği itfaiye kurtardı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde girdiği su borusunun içerisinde mahsur kalan yavru köpek, itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı.

08.07.2020 22:56 | Son Güncelleme: 09.07.2020 01:38

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde girdiği su borusunun içerisinde mahsur kalan yavru köpek, itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı.

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Menekşe Mahallesi Lale Sokak'taki beton su borusunun içinde yavru köpek mahsur kaldı. Anne köpeğin havlama sesini duyan vatandaşlar sesin geldiği bölgeye gitti. Olay yerine giden vatandaşlar bir yavru köpeğin su borusunun içinde mahsur kaldığını, anne köpeğin başında ayrılmadığını görünce durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, su borusunun içinde mahsur kalan köpeği kurtardı.

Yavru köpek, olay yerinde bulunan annesinin yanına salındı. - MUĞLA