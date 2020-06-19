Adana'da bir mağazanın bodrum katını basan suda mahsur kalan kadını dalgıç polis kurtardı.

İŞ YERİNİN BODRUM KATINDA MAHSUR KALDI

Kentte öğle saatlerinde bastıran şiddetli yağmur nedeniyle çoğu ev ve iş yerini su bastı. Bir iş yerinin bodrum katını da su basması sonucu bir kadın mahsur kaldı.

DALGIÇ POLİS KURTARDI

Durumun polise haber verilmesi üzerine mağazaya dalgıç polisler sevk edildi. Dalgıç polis, kadını kurtardı.