Mağazanın bodrum katını basan suda mahsur kalan kadını dalgıç polis kurtardı
Adana'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir mağazanın bodrum katını su basması sonucu bir kadın mahsur kaldı. Mağazaya sevk edilen dalgıç polisler kadını kurtardı.
19.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:51
Adana'da bir mağazanın bodrum katını basan suda mahsur kalan kadını dalgıç polis kurtardı.
İŞ YERİNİN BODRUM KATINDA MAHSUR KALDI
Kentte öğle saatlerinde bastıran şiddetli yağmur nedeniyle çoğu ev ve iş yerini su bastı. Bir iş yerinin bodrum katını da su basması sonucu bir kadın mahsur kaldı.
DALGIÇ POLİS KURTARDI
Durumun polise haber verilmesi üzerine mağazaya dalgıç polisler sevk edildi. Dalgıç polis, kadını kurtardı.