Stres nasıl kontrol altına alınır? Stresi kontrol altına alma yolları

Çeşitli nedenlerle stresli olmanız, davranışlarınızı etkiler ve hata yapmanıza neden olur. Otokontrolü sağlayan sakinleştirme etkili davranışlarla stresi kontrol altına alabilirsiniz.

HEYECANINIZI KONTROL EDİN

Heyecanınız eğer olumlu duygularla olmuşsa sorun değil ancak istenmeyen bir durum karşısında heyecanlandıysanız, bu duygular kolayca alevlenerek ciddi sorunlara yol açabilir. Bu gibi durumlarda heyecanınızı kontrol altına almak için olumlu cümleler kullanmalı ve "Bekleyebilirim, sorunları çözebilirim, bu durumu kontrol edebilirim" gibi cümleler kullanmalısınız.

FARKLI ŞEYLERE ODAKLANIN

Sosyal hayatınızda ya da özel hayatınızda stres olduğunuz zaman farklı bir konuya odaklanarak yaşadığınız stresten kurtulabilirsiniz. Arkadaşınızla tartışırken ya da eşinizle yüksek perdeden konuşurken bir anda farklı bir şey düşünmek ve pozitif kavramlara odaklanmak stresi ortadan kaldırmaya yetecektir.

SEN DİLİNİ DEĞİL BEN DİLİNİ KULLANIN

Stres olduğunuzda kontrolü kaybederek çevrenizdekilere zarar verebilirsiniz. Eşinizle ya da arkadaşlarınızla konuşurken onları suçlayıcı dille değil, yaşadığınız durumun sizde bıraktığı etkiyi ifade edici şekilde konuşmanız stresi oluşmasını baştan engelleyecek, stres olduysanız da bu durumun soruna dönüşmesini engelleyecektir. Eşinize sen dili ile "çok kabasın" demek yerine, ben dili ile "Bana sesini yükseltmen üzülmeme neden oluyor" demelisiniz.

NEFESLERİNİZİ SAYIN

Stres olduğunuz zaman kendinizi kontrol edebilmek için nefeslerinizi sayabilirsiniz. 10 defa derin derin nefes alıp vermek, durumu toparlamanız için size yardı edecektir.

YÜZÜNÜZÜ YIKAYIN

Basit, sinirlendiğiniz zaman lavaboya gidip yüzünüz yıkayın. Kısa sürede stresinizi kontrol almanızı sağlayan bu yöntem, sağlıklı şekilde düşünmenize yardım edecektir.

AÇIK HAVAYA ÇIKIN

Stres olduğunuz anda bahçeye, balkona çıkmak mümkün değilse pencereye çıkmak stresini azaltmanız ve sağlıklı düşünmenize yardım edecektir. 10-15 dakikalık mola stresinizi kontrol almanızda size yardımcı olacaktır.

KENDİNİZİ TANIYIN

Hangi durumlarda stres olduğunuzu bilmeli ve bu durulma yüzleşmeniz gerektiğinde hazırlık yapmalısınız. Toplantılarda stres oluyorsanız, tecrübeli insanlardan ve profesyonellerden destek isteyin. Böylece daha kontrollü biri olacaksınız.