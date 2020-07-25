Standard Poor's, Türkiye notunu açıkladı! Standard Poor's Türkiye'nin notunu B+da teyit etti

Türkiye ekonomisinde yılın ikinci yarısında toparlanma beklendiği vurgulayan kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+" olarak çıklayan kuruluş, uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise "BB-" olarak teyit etti.

STANDARD POOR'S, TÜRKİYE NOTUNU AÇIKLADI

S&P açıklamasında Türkiye ekonomisinin bu yıl reel bazda Pandemi etkisi ile %3.3 daralmasının beklendiği belirtildi. Türkiye ekonomisinde yılın ikinci yarısında toparlanma beklendiği vurgulandı. Raporda Türkiye'de 2020 yılı sonunda net kamu borcunun gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının %35'le sınırlı seviyede kalacağı ve bu durumun manevra için mali alan bırakacağı ifade edildi.

STANDARD POOR'S TÜRKİYE'NİN NOTUNU "B+"DA TEYİT ETTİ

S&P açıklamasında Türkiye ekonomisinin bu yıl reel bazda Pandemi etkisi ile %3.3 daralmasının beklendiği belirtildi. Türkiye ekonomisinde yılın ikinci yarısında toparlanma beklendiği vurgulandı. Raporda Türkiye'de 2020 yılı sonunda net kamu borcunun gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının %35'le sınırlı seviyede kalacağı ve bu durumun manevra için mali alan bırakacağı ifade edildi.

S&P'nin açıklamasında, salgının Türkiye'de kontrol altında göründüğü ve bu durumun gelişmekte olan diğer ekonomilere kıyasla daha hızlı toparlanmaya izin verdiği ifade edildi. Açıklamada, ülke ekonomisinin 2021'de ise yüzde 4,5'lik toparlanma göstermesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, enflasyonun bu yıl yüzde 10,6, 2021'de 9,4, 2022'de yüzde 9,2 ve 2023'te yüzde 9 olacağı öngörüldü. Ülkedeki işsizlik oranının ise bu yıl yüzde 14,3, 2021'de yüzde 12,4, 2022'de yüzde 11,2 ve 2023'te yüzde 10,7 olacağı tahmin edildi.

S&P, TÜRKİYE'NİN NOTUNU AĞUSTOS 2018'DE DÜŞÜRMÜŞTÜ

S&P 7 Mayıs 2020'deki önceki değerlendirmesinde, Türkiye'nin uzun vadeli Döviz cinsinden kredi notunu "B+" ve uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise "BB-" olarak teyit etmiş, not görünümünü durağan olarak belirlemişti.

S&P, Türkiye'nin kredi notunu Ağustos 2018'de kurda yaşanan sert yükseliş esnasında düşürmüştü.

DİĞER KREDİ DEĞERLENDİRME KURULUŞLARININ TÜRKİYE NOTLARI

Diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarında Türkiye'nin not ve görünüm durumu şöyle; Moody's: Kredi notu B1 ve görünüm negatif, Fitch: Kredi notu BB - ve görünüm durağan.