Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filmi konusu nedir? Şrek: Sonsuza Dek Mutlu oyuncuları ve Şrek: Sonsuza Dek Mutlu özeti!

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ŞREK: SONSUZA DEK MUTLU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Şrek, tatlı dilli işadamı Rumpelstiltskin ile imzaladığı anlaşmada dolandırılır. Rumpelstiltskin'in kral olduğu Uzak Ülke'nin çarpık alternatif versiyonunda yeşil canavarlar av malzemesi haline gelmiştir. Saflığı yüzünden yaptığı herşeyi geri alarak dostlarını kurtarmak ve hayattaki tek gerçek aşkına yeniden kavuşmak Şrek'in bundan sonra atacağı adımlara bağlıdır.

ŞREK: SONSUZA DEK MUTLU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Mike Mitchell

Tür: Animasyon, Macera

Yapım Yılı: 2010 (93 dk)

Vizyon Tarihi: 28 Mayıs 2010 Cuma

Senaryo: Josh Klausner, Darren Lemke

Seslendirme:Mike Myers, Cameron Diaz, Antonio Banderas, Eddie Murphy, Justin Timberlake

Yapımcı Firma: DreamWorks Animation

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce