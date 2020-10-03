Spotify nedir? Spotify Türkiye'den çekiliyor mu? Spotify ne için kullanılır?

Spotify müzik dinlemek için tüm dünyada en çok kullanılan uygulamalardan birisi olan ve tek bir hissesi milyonlarca dolara alıcı bulan Spotify dünyanın her yerinde en çok kullanılan mobil aplikasyonlardan birisi. Peki Spotify nedir? Spotify Türkiye'den çekiliyor mu?

SPOTIFY NEDİR?

Spotify İsveç merkezli bir müzik veri akışı ve podcast servisi olup aralarında Sony, EMI, Warner Müzik Grubu, The Orchard ve Universal'in de bulunduğu bir dizi seçkin bağımsız plak şirketlerinden seçilmiş müziklerin sınırsızca dinlenmesine izin veren, aylık abonelik sistemiyle çalışan bir dijital müzik platformudur. Sistem Windows, Mac OS X, iOS, Linux işletim sistemlerini kullanan bilgisayarların yanı sıra taşınabilir aygıtlardan Android, Symbian, Windows Mobile, S60 ve webOS işletim sistemlerini kullanan aygıtlar üzerinden erişilebilir.[6].

Sonos üzerinde Spotify 2011 Mart ayından itibaren erişilebilmekte ve Finlandiya, Fransa, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık'ta kullanılabilmektedir.

Müziklere sanatçı, albüm, plak şirketi, tür ya da çalma listesinin yanı sıra doğrudan arama ile erişilebilir. Masaüstü istemcilerinde dinleyiciler, uygulama üzerinde bulunan bağlantı aracılığı ile dinledikleri müziği ortak satıcılar üzerinden satın alabilirler. Ekim 2008'de İsveçli bir şirket olan "Spotify AB" tarafından yayımlanan servisin 15 Eylül 2010 itibariyle 1 milyonu aylık abone olmak üzere 10 milyon kullanıcısı vardır. Kullanıcılar ister görsel ve radyo tarzındaki reklamlarla desteklenen ücretsiz bir hesap açabilir, isterlerse ödemeli abonelik satın alarak daha yüksek ses kalitesi, çevrimdışı dinleme, ve istediği şarkıyı çalabilme gibi özelliklere sahip olabilirler.

Spotify'a birçok ülkeden erişilebilmektedir. Ücretli abonelikler sadece bazı ülkelerde kredi / hesap kartı ya da PayPal hesabı bulunan kullanıcılar tarafından kullanılabilmektedir.

SPOTIFY KAPANIYOR MU?

Rtük tarafındna yapılan açıklamada Spotify ile aralında bir lisans problemi yaşandığı ve çözülemediği taktirde erişim engeli olma ihtimalindne bahsetti.

SPOTIFY TARİHÇESİ

Spotify 2006 yılından bu yana İsveç merkezli Spotify AB tarafından geliştirilmektedir. Şirket Stardoll'un eski Baş Teknoloji Sorumlusu olan Daniel Ek ve TradeDoubler'ın kurucu ortağı Martin Lorentzon tarafından Stockholm'da kurulmuştur. Şirketin genel merkezi Londra'da ve araştırma ve geliştirme merkezi ise Stockholm'da bulunmaktadır.

Spotify 7 Ekim 2008'de herkesin kullanımına açılmıştır. Her ne kadar ücretsiz hesaplar hizmetin büyüme hızını yönetebilmek için sadece davetiye aracılığı ile alınabilirken, ödemeli abonelikler servisin kullanıma sunulması ile birlikte herkes tarafından satın alınabilmekteydi. Bu dönemde Spotify büyük müzik şirketleri ile yaptığı anlaşmaları da duyurdu.Spotify 2008 yılında 4.4 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı.

Ücretsiz hesapların herkes tarafından davetiye olmadan alınabilmesine yönelik ilk adım 10 Şubat 2009'da Spotify'ın ücretsiz kayıtları Birleşik Krallık'ta açması ile atıldı.

Spotify mobil servisinin yayımlanmasının ardından kayıtların hızla artması sebebiyle Spotify, Birleşik Krallık'taki herkese açık olan ücretsiz hesap kayıtlarını 11 Eylül 2009'da kapattı. Ücretsiz servis artık yine sadece davetiye aracılığı ile edinilebiliyor, ancak buna rağmen davetiye sistemine bağlı olmadan doğrudan kayıt sayfasının web adresini ziyaret ederek ücretsiz hesap açmak birkaç ay boyunca mümkündü. Bu açık bir süre sonra Spotify tarafından geç de olsa fark edildi ve kapatıldı. Artık kayıt sayfası da davetiye kodunun girilmesini gerektiriyor. Abonelikler halen davetiye kodu olmadan satın alınabilir.

4 Mart 2009'da Spotify hizmetinde bir güvenlik açığının bulunduğu duyuruldu. Bu açık üzerinden kötü niyetli bir kullanıcı, servise 19 Aralık 2008'den önce kayıt olmuş Spotify kullanıcılarının elektronik posta adreslerini ve şifrelenmiş şifrelerini muhtemelen ele geçirebiliyordu.

28 Mart 2010'da Symantec anti-virüs uygulaması Spotify'ı Truva atı olarak algılayarak milyonlarca bilgisayarın uygulamaya erişimini engelledi.

18 Mayıs 2010'da Spotify iki yeni hesap türünün varlığını duyurdu. Spotify Free hesapları halen sadece davetiye ile açılabiliyor.

1 Eylül 2010'da Dünya Ekonomik Forumu, şirketi Teknoloji Öncüsü olarak duyurdu.