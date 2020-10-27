Sporsuz ve ameliyatsız zayıflatıyor: Meltem Şarkışlalı'nın Türkiye'ye getirdiği Tesla Slim ile tek seansta 2 beden incelmek mümkün

Egzersiz yapmak, sağlığımızı iyileştirici inanılmaz faydalar sunar. Ama spora gitmek veya egzersiz yapmak çoğumuz için sıkıcı ve yorucu gelebilir. Egzersiz yapmak sağlık için o kadar önemlidir ki, Dünya Sağlık Örgütü bunun için bir tavsiyede bulunmuştur. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, haftada 150 saat egzersiz yapmak başta kalp sağlığı olmak üzere birçok sağlık yararı sağlayabilir.

EGZERSİZİN BEDENİMİZE FAYDALARI BÜYÜK

Öncelikle egzersizin sağlığımız üzerine etkilerinin farkında olmak gerekiyor. Düzenli egzersiz rahatlamayı ve kaliteli bir uyku sağlar. Ruh halini iyileştirir, depresyon ve stres gibi duyguları azaltır. Dünya'da birçok insanın kilo problemi olduğu düşünülürse metabolizmayı hızlandırmak, kilo kaybı sağlamak ve kas kütlesi kazanmak için egzersize ihtiyaçları olduğunu saptayabiliriz. Egzersiz yapmak ideal kilonuzu korumayı doğrudan etkilediği için kronik hastalıklara yakalanma riskini de dolaylı olarak azaltmış oluyor. Daha sağlıklı ve genç görünmek düzenli egzersiz yapmak ile mümkün olabilir. Çünkü egzersiz yapmak, kan akışını hızlandırabilir, hücrelerin korunmasını sağlayan antioksidan üretimini destekleyebilir.

30 DAKİKADA 20.000 KASILMA

Sağlıklı bir beyin ve sağlıklı bir beden için egzersiz yapmak çok önemlidir. Bunların yanı sıra çoğumuz bir dönemimizde bel inceltmek, karnı sıkılaştırmak ve basen küçültmek için birçok yöntem denemişizdir. Bu durumda yeni gelişen teknolojiler sayesinde sıkıcı, yorucu ve çok vakit alabilen egzersizler yerine yepyeni teknolojik cihazlarla sadece masaj koltuğuna uzanarak spor yapıyor gibi kaslarımızı çalıştırabiliyoruz. İstenilen bölgedeki kasları uyarabilen, bölgenin toparlanmasını ve sıkılaşmasını sağlayan Tesla Slim klinik çalışmalarla kanıtlanmış teknolojik bir yöntemdir. Elektromanyetik bir enerji sayesinde cilt üzerinden kas uyarıcı sinyaller göndererek kasların kasılmasını sağlar. Bu kasılmalar sayamayacağımız kadar fazla sayıda olur. Örneğin 30 dakika gibi bir sürede kasların 20.000 kez kasılmasını sağlar.

TEK SEANS'TA 13 SANTİMLİK İNCELME

Tesla Slim, mucizevi kas uyarımı işlevinin yanında uygulanan bölgede yağ yakımı da sağlar. Kas hareketlerinin iki farklı faydası olur, öncelikle kaslara aktif spor etkisi yaptırarak depolanmış yağların enerjiye dönüştürülüp harcanması sağlanır bunun yanı sıra elastikiyetini kaybetmiş kasların sıkılaşıp toparlanması sağlanır. Tek seans sonrası 13 cm ' e kadar incelme sağlayarak kısa sürede fit bir görünüm elde edilir.

VAKİTTEN TASARRUF

Tesla Slim ile vakit problemi olmadan, çok fazla yorgunluk çekmeden bölgesel olarak da incelme ve kas artışı sağlanabiliyor. Zamanla yer çekiminin de etkisiyle vücudumuzda sarkmalar, eski formunu kaybeden ve kas zayıflığı görülen bölgeler olabiliyor.

2 BEDEN KÜÇÜLME

Tesla Slim, vücudunuzu güzel ve sıkı bir görünüme kavuşturabiliyor ve aynı zamanda yağ yakımı da sağlayarak 2 beden küçülmek mümkün. Çoğu kadının dik ve güzel bir popoya sahip olma isteği uzun yıllardır alışageldiğimiz bir durum.

Tesla Slim ile popo kaldırmak da mümkün! Her kadının isteği, fazlalık olmayan ve orantılı bir vücuda sahip olmaktır. Spor yapmaya bazı zamanlar vakit, güç ve istek olmayabilir. Tesla Slimile istenilen bölgede hem yağ yakımı uyarılır hem de kas kazanımı ve güçlendirilmesi sağlanır. Fazlalık hissedilen başta karın olmak üzere, kol, bacak ve kalça gibi bölgelerde uygulanabilir. Böylece istenilen vücuda sahip olunabilir.

TESLA SLİM ARTIK MEL'S SLİM LİGHT MERKEZLERİNDE

Tesla Slim şimdi Meltem Şarkışlalı ile MEL'S Slim Light merkezlerinde. İlk seanstan itibaren 1-2 gün içerisinde olumlu geri dönüşlerin alındığı Tesla Slim ile tanışıp sizlerde vücudunuza bir iyilik yapmak isterseniz MEL'S Slim Light merkezlerine ulaşabilirsiniz.

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