SPOR Spor Yaralanmaları Uzmanı Erdil Muslera doğrusunu yapıyor

Sporcular sezon başındaki gibi rahat değil

Beklediğimden daha az sakatlık oldu

Muslera daha erken dönebilir

Falcao kendini korumaya almış olabilir

Sezon başında daha korumacı davranırken, sezon sonlarında biraz risk alınabilir

Demba Ba ve Emre Belözoğlu en iyi örnekler

Serhan TÜRK İSTANBUL,(DHA)- Ortapedi, Travmatoloji ve spor yaralanmaları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Erdil, Çaykur Rizespor karşılaşmasında sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Fernando Muslera ile ilgili, Muslera'da kırığın kaynaması gerekecek. En az 6- 8 ay arası. Ancak Muslera'nın sağlık ekibi kontrolünde çalışmalara başladığını gördük. En azından refleksini kaybetmiyor. Belki daha erken; Kasım, Aralık gibi dönebilir. Ancak benim öngörüm devre arasında döneceği yönünde. Muslera, çok doğru bir şey yapıyor bence. Kaleci için üst taraftaki reflekslerin, kas gücü kaybının yaşanmaması çok önemli dedi.

Spor yaralanmaları uzmanı, Prof. Dr. Mehmet Erdil, Süper Lig'de son haftalara girilirken, yaşanan sakatlıklar, sebepleri ve sakatlık dönüşleri hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Covid-19 salgını sonrasında futbola dönüş sürecinin belirsiz olması sebebiyle futbolcuların hazırlıklarını tam olarak gerçekleştiremediğini belirten Mehmet Erdil, Pandemi süreci futbolcuların hazırlanması açısından ucu belirsiz bir süreçti. Bir tatil mi, hazırlık süreci mi çok belli olmadı. Bir futbolcunun; maça, sezona hazırlanmasında süreler çok önem arz eder. Bu sürecin maalesef ne kadar süreceği, maçların ne zaman başlayacağı belli olmadığı için sporcuların bu dönemde iyi antrenman yapamadıklarını görüyoruz. Sakatlıklar yaşanıyor. Kas sakatlıkları yaşı daha ileri olan, iyi hazırlanamayan sporcularda yaşanıyor diye konuştu.

SPORCULAR SEZON BAŞINDAKİ GİBİ RAHAT DEĞİL

Yaz aylarının da gelmesiyle daha fazla sıvı kaybı ve daha fazla oksijen tüketerek futbolcuların sakatlığa daha yatkın hale geldiğine dikkat çeken Erdil, Özellikle sıcaklıkların artmasıyla beraber kaslar daha fazla sıvı kaybediyor, daha fazla oksijen tüketiyor. Futbolcular sakatlanmaya yatkın hale geliyorlar. Hem yaz dönemi olması hem de iyi hazırlık dönemi geçirmeden spora başlanması sakatlıklar için bir etken. Ligin sonuna geldik. Kalanlar, düşenler, şampiyonluk yarışı, Şampiyonlar Ligi derken herkes ciddi efor sarf ediyor. Sezon başı gibi rahat değil sporcular. Transfer dönemi var, herkes kendini göstermek istiyor. Aşırı zorlanmalara sebep oluyor, bu da sakatlıklara yol açıyor. Yani kısaca sıcaklar, sıvı kaybını arttırıyor. Hazırlık süreci, süreden dolayı maalesef kötü geçirildi. Ne kadar süreceğini bilemedik. Bu ikinci bir problem yaratıyor. 3'üncü problem de sezon sonu olması itibarıyla herkes bütün gücünü, eforunu maçlarda sonuna kadar kullanmak istiyor. Bu da sporcu sakatlanmalarına, özellikle kas ve tendon yaralanmalarıyla karşımıza çıkıyor şeklinde konuştu.

BEKLEDİĞİMDEN DAHA AZ SAKATLIK OLDU

Pandemi sonrasında daha fazla sakatlık beklediğini dile getiren Erdil, Galatasaray'da da bütün takımlarda da 2 tür sakatlık vardır. Birisi şansız sakatlıklar, Muslera'nın ki gibi. Burada bir sporcunun iyi antrenman yapıp, yapmaması, antrenman süreciyle alakalı olmayan ya da teknik direktörün iyi hazırlayıp, hazırlamamasıyla alakalı olmayan sakatlıklar. Bunlar Muslera'nın ki gibi olanlar. Kas ve tendon yaralanmalarıyla az önce bahsettiğim 3 nedenin birleşmesiyle oluşan sakatlıklar. Galatasaray'da kariyerli ancak yaş olarak ileri de olan oyuncular var. Transfer dönemiyle beraber kendini göstermek isteyen futbolcular ya da bu sezon özelinde Falcao gibi kendini kanıtlaması gereken oyuncular kendilerini zorlayınca bu da sakatlanmalara daha sık neden oluyor. Şu anda toplam olarak beklediğimden daha az sakatlık oluyor. Ancak sanırım bu sakatlıkları son 4 haftada da bol bol görüp, konuşacağız ifadelerini kullandı.

MUSLERA DAHA ERKEN DÖNEBİLİR

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a konuk olduğu karşılaşmada sağ ayak tibia ve fibula kemikleri kırılan Fernando Muslera'nın futbola beklenenden daha erken dönebileceğini belirten Prof. Dr. Mehmet Erdil, Andone'nin sakatlığı uzun süreçli bir sakatlık olacak. O yüzden Galatasaray sözleşmesini feshetti. Oyuncunun en az 1 sezon kaybı olacak gibi görünüyor. Eski performansına da dönmesi neredeyse 1 seneyi bulacaktır. Lemina'nın sakatlığı; kas, tendon yaralanmaları, kronik sakatlık. En az 3 hafta gibi görünüyor. Ancak sezonun son 4 haftası olduğu için, bazı dokunuşlarla sağlık ekibi biraz daha erkene çekmeye çalışabilir. Muslera'da kırığın kaynaması gerekecek. En az 6- 8 ay arası. Ancak Muslera'nın sağlık ekibi kontrolünde çalışmalara başladığını gördük. En azından refleksini kaybetmiyor. Belki daha erken; Kasım, Aralık gibi dönebilir. Ancak benim öngörüm devre arasında döneceği yönünde dedi.

MUSLERA DOĞRUSUNU YAPIYOR

Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı antrenmanlar hatırlatılan Erdil, şöyle konuştu

Çok doğru bir şey yapıyor bence. Kaleci için üst taraftaki reflekslerin, kas gücü kaybının yaşanmaması çok önemli. Yani omuz sakatlığı, kalecilerde daha büyük problemlere yol açabilir. Alt tarafta, dizde, baldırda yaşanan sakatlıklar en azından üst tarafın çalışmasına imkan verir. Muslera da bunu iyi değerlendiriyor. Çok erken başladı, çok da hırslı görüyorum. Galatasaray'ın kaleci sorunu Muslera'nın hızlı dönüşüyle çözülecektir.

FALCAO KENDİNİ KORUMAYA ALMIŞ OLABİLİR

Radamel Falcao'nun daha büyük bir sakatlık yaşamamak adına kendini korumaya alabileceğine dikkat çeken Erdil, şu ifadeleri kullandı

Falcao'nun durumu biraz daha farklı. Kas yaralanması var. Belli bir süre gerekecek ama Falcao'nun kendisine Türkiye'deki futbolculara göre biraz daha profesyonel baktığını düşünüyorum. Kendini daha kolay korumaya alıyor. Vücudunu çok daha iyi tanıyor. Belki de sakatlık bir seviye daha kötüye gelmesin diye korumacı davrandığını düşünüyorum. Futbolcu özelinde bu kötü bir şey değil ama takım üzerinde bazen sıkıntı yaratabiliyor. Burada en doğru bilgileri, Galatasaray'ın sağlık ekibi verecektir. Onlar da hızlı şekilde hazırlamaya çalışır ama sporcu ağrısı olduğunu söylerse sağlık ekibinin de çok fazla yapacağı bir şey kalmaz. Sporcu; kendini, vücudunu iyi tanıyor. Kronik sakatlıklarını iyi tanıyor. Dolayısıyla daha büyük sakatlıklar yaşamamak adına, özellikle kariyerinin son döneminde kendini korumaya alıyor olabilir.

SEZON BAŞINDA DAHA KORUMACI DAVRANIRKEN, SEZON SONLARINDA BİRAZ RİSK ALINABİLİR

Ligin sonları yaklaşmışken, bazı futbolcuların sakatlıklar konusunda bazı riskler alabileceğini ifade eden Erdil, Burada bir performans söz konusu. Sezon başında olsa hem teknik ekip hem de sağlık ekibi böyle risklere çok fazla girmez. Ancak son 4 haftada kazanacağınız şey çok fazla. Eğer kaybedeceğiniz şey risk olarak alınabilecek büyüklükteyse yapılabilir. Çok da sık yapılan uygulamalar. Son 4 haftada bir şampiyonluk kazanırsınız, ardından bir tatil dönemi geliyor. O tatil döneminde yıpranan kaslar toparlar, hazırlık dönemine normal olarak dönebilirsiniz. Ancak bunlar çoğu zaman ilk 4 haftada yapmadığımız şeyler. Yarış kızışmışken yapılması normal. Sağlık ekibi böyle durumlarda çok büyük risklere girmez. Ekip bakar, eğer oynayabilecek gibiyse iğne ile oynatır. Sezon başında daha korumacı davranırken, sezon sonlarında biraz risk alınabilir dedi.

DEMBA BA VE EMRE BELÖZOĞLU EN İYİ ÖRNEKLER

Süper Lig'de forma giyen Demba Ba, Emre Belözoğlu gibi kendine bakan futbolcuların büyük sakatlıklardan daha kolay dönebildiğini söyleyen Prof. Dr. Mehmet Erdil, Demba Ba da güzel bir örnek. Emre Belözoğlu da yetiştirdiğimiz büyük yeteneklerden. Bu futbolcular, özel futbolcular. Öncelikle kendilerine çok iyi bakıyorlar. Yurt dışında da buna Cristiano Ronaldo'yu örnek verebilir. Bu insanlar, kendilerine iyi bakıyorlar, iyi besleniyorlar, iyi bir uyku dengesi sağlıyorlar, antrenmanlarını kaçırmıyorlar. Ekstra antrenmanlar yapıyorlar. Yani kas iskelet sistemini çok iyi güçlendirip, uzun vadeli kullanabiliyorlar. Sakatlıklardan sonra da geri dönüş hızları, kendine bakmayan bir sporcuya göre çok daha hızlı olabiliyor. Falcao'yu da buna örnek verebiliriz. Çok büyük sakatlıklar yaşamasına rağmen aynı performansla dönebilmek futbol gibi üst düzey sporlarda çok kolay değil. Ama dediğim gibi Ba ve Emre gibi sporcular, büyük sakatlıklar sonrasında çok büyük performanslar gösterebilmekte. Sporcu sağlığını sadece doktorlar ve sağlık ekibi değil, futbolcunun kendisi tarafından da ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Kas yapısını bilmek, vücudunu tanımak, kendine ait özel antrenmanlar yapmak, kas yapısına göre antrenmanlar yapmak futbolcunun kariyerini hem daha uzun yapıyor hem de sakatlıklardan sonraki dönemde dönüş süresini kısaltıp aynı performansa dönmesine de olanak tanıyor ifadelerini kullandı.