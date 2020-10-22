Atanan öğretmenleri ilgilendiren 2+1 sözleşmeli öğretmen, atanan öğretmenlerin zorunlu görev sürecinin kısalması konusunda öğretmenler müjde bekliyor. Peki, Sözleşmeli öğretmenlikte 2+1 müjdesi nedir? Sözleşmeli öğretmen 2+1 ne zaman hayata geçecek?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİKTE 2+1 MÜJDESİ NEDİR?

Sözleşmeli öğretmenler, atandıkları yerde en az 4 yıl kalıyor. Sözleşmeli olarak ataması yapılan bir öğretmen 3 yıl sözleşmeli çalıştıktan sonra 1 yıl da kadrolu çalışıp yer değiştirme hakkına sahip olabiliyor. Bu durum 2018 yılında 3+1 düzenlemesi olarak kabul görmüştü. 2+1 ise 2 yıl sözleşmeli çalışıldıktan sonra 1 yıl kadrolu olarak görev yapması anlamına geliyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİKTE 2+1 MÜJDESİ NE ZAMAN HAYATA GEÇECEK?

MEB Bakanı Ziya Selçuk konu üzerinde durulduğu müjdesini verdi. 2+1 müjdesinin ne zaman hayata geçeceğine dair henüz bir açıklama gelmedi.