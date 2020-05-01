Soylu, 1 Mayıs'ı Barış Manço'nun şarkısından alıntıyla kutladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Barış Manço'nun "Halil İbrahim Sofrası" şarkısından alıntıyla kutladı. Soylu, "Halat gibi bileğiyle, yayla gibi yüreğiyle, çoluk çocuk geçindirip, haram nedir bilmeyenler... 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.



Soylu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "helal lokmanın kutsallığıyla yoğrulmuş bir inancın ve medeniyetin çocukları olarak emeğin ve alın terinin bayramına ulaşmanın sevinci ve anlamının başka olduğunu" ifade etti.Euronews.com'da Görüntüle