Soydukları iş yerinin bulunduğu caddeye gelince yakalandılar
DİYARBAKIR'da, girdikleri fotoğraf stüdyosundan televizyon ile içerisinde farklı düğünlere ait görüntüler olan harici belleği çalan, yaşları 18'den küçük 2 şüpheli, ertesi gün aynı caddeye gelince, iş yeri sahibi Feryat Arslan tarafından yakalandı.
DİYARBAKIR'da, girdikleri fotoğraf stüdyosundan televizyon ile içerisinde farklı düğünlere ait görüntüler olan harici belleği çalan, yaşları 18'den küçük 2 şüpheli, ertesi gün aynı caddeye gelince, iş yeri sahibi Feryat Arslan tarafından yakalandı.
Hırsızlık olayı, 2 gün önce Kayapınar ilçesi Diclekent Villaları'nda bulunan bir fotoğraf stüdyosunda yaşandı. 3 şüpheli, stüdyoya gece yarısı pencere camını kırıp, girdi. İş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenen şüpheliler, alarmın devreye girmesiyle de paniğe kapıldı. Hızla içeride buldukları televizyon ve içinde yüzlerce düğün fotoğrafı ile videonun olduğu harici belleği alıp, kaçtılar.
Şüpheliler V.D. ve M.D. ise aynı cadde üzerinde bulunan ciğerciyi soymak için geldiklerini, kapı açılmadığı için de fotoğrafçıya girdiklerini anlatarak, "Murat, pencereyi kırdıktan sonra demiri elleriyle söktü. İçeri girdik. Alarm çalınca televizyonu alıp, kaçtık" diye konuştu.