Sosyal Medya Yasası nedir? Sosyal Medya Yasası Maddeleri nelerdir? Sosyal Medya Yasası ne zaman uygulanacak? Sosyal Medya Yasası kabul edildi mi?

Sosyal Medya yasası kapsamında gerçekleştirilen yeni düzenleme, TBMM tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yolla işlenen suçlar takip edilerek gerekli işlemler yapılacak. Sosyal Medya Yasası kapsamında yapılan maddeler nelerdir?

SOSYAL MEDYA YASASI NEDİR?

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleyecek. Bu kişinin iletişim bilgilerine kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilecek. Sosyal ağ sağlayıcı bu kişinin kimlik ve iletişim bilgilerini BTK'ya bildirecek. Temsilcinin gerçek kişi olması halinde Türk vatandaşı olması zorunlu olacaktır.

Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya, BTK tarafından bildirimde bulunulacaktır. Bildirimden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde sosyal ağ sağlayıcı, BTK Başkanı tarafından 10 milyon lira idari para cezası verilecektir.

SOSYAL MEDYA YASASI MADDELERİ NELERDİR?

İnternet Yasası: 5671 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu sosyal ağlar ile ilgili maddeler eklenecek.

Hukuk Sistemi hızlandırılacak: Sosyal medyada işlenen suçlara karşı hukuk sistemi yavaş kalkmaktadır. Yeni düzenleme ile mahkeme kararı ile 24 saat içinde içeriği kaldırmayan şirketler tazminat ödemek zorunda kalacaktır. Kişisel hakların ihlali ve sosyal hayatin gizliliği kapsamındaki içeriklerin kaldırılması için yapılan başvuruyu (mahkeme kararı olmadan) en geç 48 saat içinde yanıtlamak zorunda olacak. Suç teşkil eden içerik kaldırılmazsa bir milyon liraya kadar ceza verilecektir.

Temsilcilik: Kullanıcı sayısı bir milyonun üstündeki sosyal medya şirketleri Türkiye'de temsilcilik açmak zorunda olacaktır. Temsilcilik açmayan kuruluşlara faaliyet izni verilmeyecektir.

Suş sayılması: Terör, iftira, küfür, kadın ve çocuk istismarı, suç ve suçluyu övme, şiddeti özendirme, kamu düzenini bozma ve nefret suçları sosyal medyada işlendiğinde ceza verilecektir. Yasalarda suç sayılan her davranış sosyal medya paylaşımları için geçerli olacaktır.

Ortak Sorun Denetimi: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok gibi sosyal ağlar ile Netflix gibi dizi-film sağlayıcı platformların denetlenemeyen politikaları nedeniyle ortaya çıkan sorunlar, paylaşılan yalan haberler, ırkçılık, siber zorbalık, yaşlıları hedef alan dolandırıcılıklar gibi sorunlarla mücadele edilecektir.

Infodemi: Covid-19 pandemisi nedeniyle dünyada virüs ile ilgili çıkan yalan haberlerin yayılması durumudur. Infodemi virüs hakkında çıkan yalan haberlerle ilgilenmektedir.

Irkçılık: Sosyal Medya üzerinden yapılan ırkçılık ve nefret suçları, müslümanlara, siyahilere ya da Asyalılara karşı Batı'da oluşan aşırı sağcı Neo-nazi grupların oluştuduğu ırkçı paylaşımların cezalanması gerekmektedir. Hükümetlerin bu tarz hesapları kapatıp, sorumlularını cezalandırması gerekmektedir.

Kişisel Bilgiler: İnternet ve uygulamalar üzerinden paylaşılan kişisel verilerin korunması sağlanacaktır.

Siber Zorbalık: Yaşları 8-18 arasında değişen internet kullanıcıları için sosyal medyada karşılaştıkları siber zorbalık ve psikolojik baskıların cezalandırılması söz konusu olacaktır.

SOSYAL MEDYA YASASI NE ZAMAN UYGULANACAK?

Sosyal Medya Yasası 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.