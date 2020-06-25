Sorunlu kredi nedir? Sorunlu kredilerin nedenleri neler? Varlık Yönetim Şirketleri nedir, ne işe yarar?

Varlık yönetim şirketleri aracılığı ile sorunlu kredilere çözüm bulunuyor. Sektörün kalitesi iyileşmiş olacak ve tahsil gücü artacak. Sektördeki bankaların katılımıyla kurulacak yeni sistem, hızlı karar alınabilmesini sağlaması bakımından bankalardaki sorunlu alacakların tamamlanması maksadıyla çeşitli yollarada da başvurabilecek. Sorunlu kredi hakkında detaylar haberimizde...

SORUNLU KREDİ NEDİR?

Sorunlu Kredi, banka ile borçlu arasındaki geri ödeme anlaşmasının bozularak tahsilatın gecikmesi ve zarar olasılığının ortaya çıkması şeklinde tanımlanabilir. Kısaca, ödemenin veya anlaşmanın "önemli şekilde" bozularak tahsilatın gecikmesi burada kritik nokta oluyor. Bu önem kredi türüne, gecikme süresine, firmanın birden fazla onaylı kredisinde aynı anda veya birinde gecikme olmasına göre değişebilir.

SORUNLU KREDİ NEDENLERİ NELER?

Sorunlu kredilerin nedenleri; kredi alan işletmenin yönetiminin başarısızlığı, ekonomik durgunluk, kontrolsüz büyüme, enflasyon, maliye politikaları, rekabet gibi makro ekonomik dengesizlikler ve kredilendirme sürecinde yapılan bankacılık hataları olarak ortaya çıkabilir. Nedenleri, firmaya/müşteriye ait nedenler, çevresel koşullar ve kredilendirme sürecinde yapılan bankacılık hataları gibi üç başlık altında toplanabilir.

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ NEDİR?

Varlık yönetim şirketleri, öncelikle bankalar ve finans kurumlarının tahsili gecikmiş alacaklarını devralarak yeniden yapılandırıp, tahsil etmeye çalışan şirketler topluluğudur. Söz konusu şirketler, 2006 yılında yayımlanan yönetmelik kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından denetlenir ve faaliyetleri düzenlenir.

Bankaların aksine Varlık Yönetim Şirketlerinin temel işi sorunlu kredilerin tahsilat yönetimi olduğu için, müşterilerine en makul ödeme planını en uygun sürede sunarak borcu çözüme ulaştırmak temel amaçtır.