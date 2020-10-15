Sooronbay Ceenbekov kimdir? Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov kaç yaşında, nereli?

Sooronbay Şerifoviç Ceenbekov, Kırgız Tarım Akademisine katılarak hayvan mühendisliği bölümünden mezun oldu, Kırgız Ulusal Tarım Üniversitesi'nden ekonomi bölümünde eğitim gördü. Sooronbay Ceenbekov 13 Nisan 2016 - 22 Ağustos 2017 tarihleri arasında başbakanlık yaptı. İşte, ayrıntılar...

SOORONBAY CEENBEKOV KİMDİR?

Sooronbay Şaripoviç Ceenbekov, 16 Kasım 1958 tarihinde Ceenbekov Biy-Myrza'da dünyaya geldi. Kardeşi Asylbek Ceenbekov da bir politikacı olan isim, Skylabin'deki Kırgız Tarım Akademisine katılarak hayvan mühendisliği bölümünden ve 2003 yılında Kırgız Ulusal Tarım Üniversitesi'nden ekonomi bölümünden mezun oldu.

Çiftçilik de yapmış olan Ceenbekov, sonrasında siyasete katıldı. 1995'te Halk Temsilciler Meclisi Başkan Vekili oldu. 2007'de Tarım, Su Kaynakları ve İşleme Sanayi Bakanı oldu. 2010 yılında Oş bölge valisi olarak görev yaptı ve 2015 yılında Devlet Personel Hizmetleri Müdürü olarak atandı. Mart 2016'da, Kırgızistan'ın Başbakanı olarak görevine atanmadan önce Başkanlık Yönetim Birinci Başkan Yardımcılığına getirildi. 13 Nisan 2016 - 22 Ağustos 2017 tarihleri arasında başbakanlık görevinde bulunmuştur.

Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilecek devlet başkanlığı seçimlerinde yer alabilmek adına 22 Ağustos 2017 tarihinde başbakanlık görevinden ayrılarak makamı, geçici görev ile makama gelen Muhammetkaliy Abulgaziyev'e devretmiştir. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından ülkenin yeni devlet başkanı olan Ceenbekov, 24 Kasım 2017 tarihinde makamı devralarak devlet başkanı olmuştur.