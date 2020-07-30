Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak

Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi Metin Yüncü için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuracağını söyledi.

Sosyal medyada bir internet kullanıcısının "Eski eşinize açtığınız dava ne durumda, arsayı geri alabilecek misiniz?" sorusuna cevap veren Songül Karlı, "Müge Anlı'da bitecek gibi görünüyor. Sülalece oturup canlı yayında anlatsınlar. Biraz daha rezil olsunlar az kaldı" dedi. Karlı, ayrıca eski eşinin daha önce 2 kadını da aynı yöntemle dolandırdığını iddia etti.

"ADAM OLSA BENİM PARAMI YEMEZ"

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Songül Karlı, eski eşinin 20 milyon TL'sini dolandırdığını söyleyerek "Ben elimi eteğimi çektim, söylemem gerekenleri de söyledim. Benlik bir şey yok. Paramı versin rahat etsin. Dişimle, tırnağımla kazandım. Ben köy köy gezdim. Adam olsa benim paramı yemez" ifadelerini kullanmıştı.

"20 MİLYONUMU BEN ALAMAZSAM, ALLAH ALACAK"

Songül Karlı, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Metin Yüncü asla karşıma çıkmasın. 20 milyonumu ben alamazsam, Allah alacak. Ben inanıyorum. Onun bende bir lirası yok.Peki o inanıyor mu? O para ailesinden, eşinden, çocuğundan çıkmayacak? Benim hayatımda bir şey bitince resetlerim ve biter. En köy köy gezip konser verdim, kazandım. Benim hayatımda hiç bir adama ev, araba aldırdığım olmadı."