Sondakika haberler! Sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hangi kısıtlamaları açıkladı

10 Mart'ta bu yana devam eden pandemi sürecinde vatandaşlar ve görevliler koronavirüs ile mücadele ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki,S skağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi mi?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemi süreci ile ilgili açıklamalarda bulunuyor. Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama yaptığı anda detayları aktaracağız.

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