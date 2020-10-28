Sondakika depremler! Ankara depremi nerede, ne zaman oldu? Ankara depremi şiddeti kaç?

Sondakika haberi ile depremi öğrenene Ankaralılar, Ankara depremi hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Ankara depremi nerede, ne zaman oldu? Ankara depremi şiddeti kaç?

ANKARA DEPREMİ NEREDE OLDU?

Depremin merkez üssü: Çubuk

ANKARA DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

Deprem saati: 05.04

ANKARA DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇ?

Deprem şiddeti: 3.8

Depremin derinliği: 10.17