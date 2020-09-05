Sondakika 5 Eylül Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı! Koronavirüs arttı mı, azaldı mı? Bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?

Sağlık Bakanlığı 5 Eylül Cumartesi gününe ait koronavirüs vaka sayılarını içeren sayfasında bugüne ait koronavirüs vaka ayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, zatürre oranı ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıkladı. Pek, bugün koronavirüsten kaç kişi öldü? Bugün koronavirüs vaka sayısı kaç?

05.09.2020 19:25 | Son Güncelleme: 05.09.2020 19:32

10 Mart'tan bu yana devam eden pandemi sürecinde sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs rakamlarını açıkladı. Bugün de 5 Eylü Cumartesi günün koronavirüs tablosu sondakika olarak açıklandı. Koronavirüs arttı mı, azaldı mı? Bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? İşte, 5 Eylül Cumartesi koronavirüs tablosu!

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5 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

BUGÜNKÜ TEST SAYISI

5 Eylül Cumartesi toplam 99.497 koronavirüs testi yapıldı.

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI

5 Eylül Cumartesi günü 1.673 yeni vaka tespit edildi.

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI

5 Eylül itibariyle vefat sayısı 56 olarak gerçekleşti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI

5 Eylül'de 984 kişi iyileşti.

KORONAVİRÜS SON DURUM

TOPLAM TEST SAYISI

Toplam test sayısı 7.682.697 olarak gerçekleşti.

TOPLAM HASTA SAYISI

Toplam koronavirüs hasta sayısı 278.228 olarak gerçekleşti.

TOPLAM VEFAT SAYISI

Toplam vefat sayısı 6.620 olarak gerçekleşti.

EYLÜL HASTALARDA ZATÜRRE ORANI

Hastalarda zatürre oranı %7.5 olarak gerçekleşti.

TOPLAM AĞIR HASTA SAYISI

Toplam ağır hasta sayısı 1.091 olarak gerçekleşti.

TOPLAM HASTA SAYISI

Toplam iyileşen hasta sayısı 250.092 olarak gerçekleşti.

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