Son depremler depremleri: Nerede deprem oldu? Kandilli-AFAD son dakika

Bugün nerede deprem oldu? Vatandaşlar, yaşadıkları bölgede deprem olup olmadığını sorguluyor. AFAD ve Kandilli de son depremleri listeliyor. Buna göre 23 Ekim Perşembe günü Elazığ'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Diğer yandan Akdeniz ve Ege kıyılarında sarsıntılar devam ediyor. İşte, Türkiye'de meydana gelen depremler...

SON DEPREMLER

2020.10.23 15:20:48 -.-2.4-.-AKDENIZ

2020.10.23 15:08:41-.-0.9-.-SABANCILAR-AKHISAR (MANISA)

2020.10.23 15:02:12 -.-3.23.3SIVRICE (ELAZIG)

2020.10.23 13:53:23 -.-2.3-.-AKDENIZ

2020.10.23 13:40:52 -.-1.9-.-ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)

2020.10.23 13:36:48 -.-3.5-.-DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)

2020.10.23 12:37:49 -.-2.5-.-DINARBEY-YEDISU (BINGOL)

2020.10.23 12:33:52 -.-1.0-.-SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)

2020.10.23 12:14:19 -.-1.7-.-CALTI-ILIC (ERZINCAN)

2020.10.23 12:07:52 -.-1.3-.-GEMIC-ORHANGAZI (BURSA)

2020.10.23 12:07:17 -.-1.5-.-TEKIRSIN-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)

2020.10.23 10:51:32 -.-1.8-.-EGE DENIZI

2020.10.23 10:04:52 -.-1.7-.-EGE DENIZI

2020.10.23 09:53:48 -.-2.5-.-GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)

2020.10.23 09:30:36 -.-1.9-.-TOZLU-KADIRLI (OSMANIYE)

2020.10.23 09:21:34 -.-1.8-.-EGE DENIZI

2020.10.23 08:26:20 -.-1.9-.-YUKARICANAKCI-SIVRICE (ELAZIG)

2020.10.23 08:12:34 -.-2.4-.-BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

2020.10.23 07:52:46 -.-1.6-.-ISAFAKILAR-INCIRLIOVA (AYDIN)

2020.10.23 05:56:00 -.-1.2-.-AYITDERE-BIGA (CANAKKALE)

2020.10.23 05:32:22 -.-2.0-.-ILISILIK-ILGAZ (CANKIRI)

2020.10.23 05:16:08 -.-2.1-.-TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

2020.10.23 05:15:43 -.-1.3-.-AKDENIZ

2020.10.23 05:07:06 -.-1.1-.-SOFULAR-BALA (ANKARA)

2020.10.23 04:56:28 -.-2.3-.-PIRABAT-ELESKIRT (AGRI)

2020.10.23 04:44:48 -.-2.7-.-BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)

2020.10.23 04:31:40 -.-1.6-.-AKDENIZ

2020.10.23 04:25:55 -.-1.6-.-SIVRICE (ELAZIG)

2020.10.23 04:16:16 -.-1.7-.-KARACA-MARMARIS (MUGLA)

2020.10.23 04:15:08 -.-3.13.2ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)

2020.10.23 03:37:12 -.-1.6-.-YUKARIDIKMEN-BASKALE (VAN)

2020.10.23 03:33:22 -.-1.7-.-KARACA-MARMARIS (MUGLA)

2020.10.23 01:37:47 -.-1.7-.-UCAGAC-(ELAZIG)

2020.10.22 23:04:58 -.-2.2-.-ALIHAN-PUTURGE (MALATYA)

2020.10.22 22:59:52 -.-3.23.2KOZLU-ADAKLI (BINGOL)

2020.10.22 21:59:57 -.-1.6-.-YAZICA-PUTURGE (MALATYA)

Son dakika depremlerin tamamı...