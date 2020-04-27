Son depremler - Ankara'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Son dakika depremleri! 27 Nisan saat 02.27'de AFAD verilerine göre Ankara Akyurt'ta 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.7 olarak bildirdi. Ankara Akyurt'ta gerçekleşen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Deprem son dakika Türkiye...