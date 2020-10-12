Son depremler 12 Ekim: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli - AFAD son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD da son dakika depremlerini merak edenler için listeliyor. Türkiye'de nerede deprem meydana geldi? İşte, son dakika deprem haritası...
Bugün nerede deprem oldu? Vatandaşlar, yaşadıkları bölgede deprem olup olmadığını sorguluyor. AFAD ve Kandilli de son depremleri listeliyor. Buna göre 12 Ekim Pazartesi günü saat 3.30'da Muğla çevresinde 4.8 büyüklüğünde deprem yaşandı. Diğer yandan Akdeniz'de sarsıntılar devam ediyor. İşte, Türkiye'de meydana gelen depremler...
SON DEPREMLER
12.10.2020 08:00:36 - 3.9 - Ege Denizi, Datça (Mugla)
12.10.2020 08:00:08 - 2.1 - Akdeniz, Fethiye (Mugla)
12.10.2020 07:52:03 - 2.4 - Ege Denizi, Datça (Mugla)
12.10.2020 07:47:55 - 1.9 - Ege Denizi, Datça (Mugla)
12.10.2020 07:42:45 - 2.4 - Ege Denizi, Datça (Mugla)
12.10.2020 07:38:42 - 3.6 - Ege Denizi, Datça (Mugla)
12.10.2020 07:30:26 - 2.8 - Ege Denizi, Datça (Mugla)
12.10.2020 07:26:39 - 1.9 - Ege Denizi, Datça (Mugla)
12.10.2020 07:11:30 - 5.0 - Ege Denizi, Datça (Mugla)
12.10.2020 06:39:16 - 0.9 - Türkiye Kütahya Simav
12.10.2020 06:33:21 - 1.3 - Türkiye Kütahya Simav
12.10.2020 06:20:52 - 1.4 - Ege Denizi, Datça (Mugla)
12.10.2020 06:15:26 - 1.4 - Türkiye Denizli Honaz
12.10.2020 05:50:14 - 2.2 - Akdeniz, Marmaris (Mugla)
12.10.2020 05:38:56 - 3.7 - Ege Denizi, Datça (Mugla)
12.10.2020 05:08:03 - 2.4 - Ege Denizi, Datça (Mugla)
12.10.2020 04:58:26 - 2.9 - Ege Denizi, Datça (Mugla)
12.10.2020 04:58:03 - 1.1 Türkiye - Gokova Korfezi, Bodrum (Mugla)
12.10.2020 04:51:20 - 1.3 Türkiye - Gokova Korfezi, Bodrum (Mugla)
12.10.2020 04:46:28 - 1.9 - Ege Denizi, Datça (Mugla)
12.10.2020 04:38:03 - 2.1 - Ege Denizi, Eceabat (Çanakkale)
12.10.2020 04:35:15 - 3.7 - Ege Denizi, Datça (Mugla)
12.10.2020 04:17:26 - 2.1- Yunanistan Khios
12.10.2020 04:16:11 - 1.9 - Ege Denizi, Datça (Mugla)
12.10.2020 04:11:55 - 3.8 - Ege Denizi, Datça (Mugla)
12.10.2020 03:58:36 - 1.3 - Türkiye Ankara Elmadag-
12.10.2020 03:56:45 - 2.3 - Ege Denizi, Datça (Mugla)
12.10.2020 03:53:36 - 2.4 - Akdeniz, Datça (Mugla)
12.10.2020 03:44:27 - 4.2 - Ege Denizi, Datça (Mugla)
12.10.2020 03:41:13 - 2.3 - Ege Denizi, Datça (Mugla)
12.10.2020 03:30:39 - 4.8 - Ege Denizi,Datça (Mugla)