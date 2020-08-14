Son Dakika | Yalova'da bomba paniği fünye ile son buldu

Yalova'da İDO iskelesi önüne bırakılan şüpheli bavul, olay yerine çağrılan bomba imha ekibi tarafından fünye ile patlatılarak imha edildi. Bavuldan kadın eşyaları çıktı.

Yalova'nın Cengiz Koçal Caddesi üzerinde bulunan İDO iskelesi önüne bırakılan bir bavuldan şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdiler. İhbarın üzerine Yalova polisi harekete geçti. Kısa sürede belirtilen noktaya gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ardından olay yerine bir bomba imha ekibi çağrıldı. Kıyafetlerini giyerek bavula yaklaşan bomba imha uzmanı bavulu fünye ile patlattı. Patlatılan bavuldan kadın giysisi çıktı. - YALOVA