Son Dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: (Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı)Bu metro hattımızı...
Gelen son dakika haberlerine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "(Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı)Bu metro hattımızı da yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık"
11.09.2020 11:15 | Son Güncelleme: 11.09.2020 11:19
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "(Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı)Bu metro hattımızı da yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık"