Son Dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: (Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı)Bu metro hattımızı...

Gelen son dakika haberlerine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "(Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı)Bu metro hattımızı da yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık"

11.09.2020 11:15 | Son Güncelleme: 11.09.2020 11:19

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "(Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı)Bu metro hattımızı da yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık"

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