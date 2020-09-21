Son Dakika | Türkiye'de son 24 saatte 1743 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 68 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığının bilgilendirme sayfası "covid19.saglik.gov.tr" üzerinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 112 bin 942 Kovid-19 testi yapıldı, 1743 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1202 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 268 bin 435'e çıktı.

Toplam test sayısı 9 milyon 381 bin 957, vaka sayısı 304 bin 610, vefat sayısı 7 bin 574 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 28 bin 601, ağır hasta sayısı 1491, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,8 oldu.

"Sağlık çalışanlarımızın yükünü azaltmalıyız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün 1743 yeni hasta tespit edildi. Can yakan 68 kaybımız var. Ağır hasta sayımız 1500'e yaklaştı. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için onların yükünü azaltmalıyız. Bu ancak tedbirlere uyarak gerçekleşebilir." ifadesini kullandı.