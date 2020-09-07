Son dakika... Tunceli'de vali yardımcısı ve bir kaymakam görevden alındı

Tunceli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir vali yardımcısı ve kaymakam görevden alındı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY ile ilgili soruşturma kapsamında bazı illerde olduğu gibi Tunceli'de de görevden iki isim alındı. Görevden alınanların Vali Yardımcısı A.Z. ile Mazgirt Kaymakamı M.T. olduğu öğrenildi. - TUNCELİ