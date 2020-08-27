Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Kuru üzüm piyasasını, açıkladığımız bu fiyatlardan aşağı...
Son dakika ekonomi haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Kuru üzüm piyasasını, açıkladığımız bu fiyatlardan aşağı düşürmemekte kararlıyız ve bunun için gereken her türlü argümanı kullanacağız."
27.08.2020 11:51 | Son Güncelleme: 27.08.2020 11:51
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Kuru üzüm piyasasını, açıkladığımız bu fiyatlardan aşağı düşürmemekte kararlıyız ve bunun için gereken her türlü argümanı kullanacağız."