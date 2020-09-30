  

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Belediyelerin verileri, kendi illerindeki defin sayılarını ortaya koyar. TÜİK...

30.09.2020 20:03 | Güncelleme: 30.09.2020 20:06

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "Belediyelerin verileri, kendi illerindeki defin sayılarını ortaya koyar. TÜİK verilerinde dağılım, ölen kişilerin ikamet adresine göre yapılmaktadır.

Sağlık Bakanı Koca: "Belediyelerin verileri, kendi illerindeki defin sayılarını ortaya koyar. TÜİK verilerinde dağılım, ölen kişilerin ikamet adresine göre yapılmaktadır."

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