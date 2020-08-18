Son Dakika | Real Sociedad, David Silva'yı transfer etti

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Sociedad, Manchester City ile sözleşmesi sona eren David Silva'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki İspanyol futbolcu ile 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Manchester City'nin 2010'da Valencia'dan transfer ettiği Silva, İngiliz ekibinde 436 maçta 77 gol atarken, 4 Premier Lig ve 2 Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı.