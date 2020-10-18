Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Başta terör örgütü olmak üzere kurduğumuz hayallerle aramıza kimsenin girmesine izin vermedik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Başta terör örgütü olmak üzere kurduğumuz hayallerle aramıza kimsenin girmesine izin vermedik. Son 18 yılda Şırnak'a eski parayla 12,5 katrilyon tutarında yatırım gerçekleştirdik." - ŞIRNAK