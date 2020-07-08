Son dakika! Olimpiyat yolunda 'aşk'la koşuyor

Olimpiyat yolunda 'aşk'la koşuyor

BİNGÖLLÜ milli atlet Yavuz Ağralı, maratonda katılım hakkı elde ettiği Tokyo Olimpiyatları'na, 'aşk'la koşuyor. Palandöken Yüksek İrtifa Kampına 8 ay önce dünya evine girdiği eşi Müjde Ağralı ile birlikte katılan Yavuz Ağralı, "Eşim yanımda olduğu için kafam çok rahat" dedi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde oturan Ayten-Tahsin çiftinin 7 çocuğundan ikincisi olan Yavuz Ağralı, 2003 yılında ortaokul öğrencisiyken beden eğitimi öğretmeni tarafından keşfedildi. Küçük yaşta hem okuyup hem de birçok işte çalışan Ağralı'nın atletizmle hayatı bir anda değişti. Milli takıma girdikten sonra katıldıkları ilk liselerarası yarışmada takım halinde dünya şampiyonluğu kazanan Ağralı 2013'te bireysel dağ yarışmasında dünya üçüncülüğü elde etti. 2016'da ise Rio Olimpiyatları'nda yer aldığını belirten Ağralı, Bingöl'den olimpiyatlara katılan ilk atlet olduğunu kaydetti. 2017'de Balkan şampiyonluğunu kazanan ve ardından 3 kez Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Ağralı, gösterdiği performansla olimpiyatlara katılma hakkı kazandı.

PANDEMİ SONRASI İLK KAMP

Türkiye'nin 'en iyi atleti' olmayı hedeflediğini vurgulayan Yavuz Ağralı (28), Tokyo Olimpiyatları'nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendiğini ve pandemi sonrası deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yüksekilkteki Palandöken'de düzenlenen ilk kampa katıldığını söyledi. Covid-19 nedeniyle birçok sporcu gibi uzun bir süre evde çalıştığını ifade eden Ağralı, "17 yıldır koşuyorum. 2014'ten bu yana maraton branşında ülkemizi yurt dışında temsil ediyorum. 2016'da yedek sporcu olarak olimpiyatlara katıldım. Pandemi sebebiyle 2020'den 2021'e ertelenen Tokyo'da yapılacak olan olimpiyatlara katılmaya hak kazandım. Günde ortalama 30 ila 40 kilometre koşuyorum. Maratona en iyi şekilde hazırlıyorum. Tokyo'da hedefim derece olarak 2 saat 8 dakikada koşarak aldığım yüzlerce madalyayı taçlandırmak" diye konuştu.

EŞİ GÜÇ VERİYOR

Kampa 8 ay önce dünya evine girdiği eşi Müjde Ağralı ile katıldığını hatırlatan Yavuz Ağralı, "Sağ olsun federasyon başkanım anlayış gösterdi. Bize destek verdi. Eşimi yurt dışı kamplarına götüremiyorum. Yurt için kampına da ilk defa geldi. Bana büyük destek veriyor. Zihinsel olarak kafam da rahat oldu. Olimpiyatlara en iyi şekilde hazırlanıyorum. Ben koşarken o da bana destek veriyor. Yazın yüksek irtifa kamplarının vazgeçilmez illerinden biri olan Erzurum bize her zaman uğurlu geldi" dedi.

EN BÜYÜK DESTEKCİSİ

Olimpiyatlara hazırlanan eşine inandığını ve güvendiğini söyleyen Müjde Ağralı (22) ise "Yaptığı sporu çok seviyor. Ben de burada ona destek oluyorum. Kamp günlerim iyi geçiyor, sıkılmıyorum. Eşim antrenman yaparken ben de onu izliyor ya da diğer sporcularla veya tek başıma yürüyüş yapıyorum. İsterse bundan sonraki kamplarda da onunla olmak isterim. Eşim 'in madalya almasını çok istiyorum. Alacağına da inanıyorum çünkü çok çalışıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)-

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