Son dakika... Muhtar kayın biraderi tarafından silahla vuruldu

Gelen son dakika haberine göre Kayseri'de bir muhtar kayın biraderinin silahlı saldırı sonucunda karnından vurularak yaralandı.

06.09.2020 23:03 | Son Güncelleme: 06.09.2020 23:08

Kayseri'de bir muhtar kayın biraderinin silahlı saldırı sonucunda karnından vurularak yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde meydana gelen olayda muhtar S.D. kayın biraderi ile tartıştı. Çıkan tartışmada muhtar S.D. kayın biraderi tarafından 3 el ateş edilerek karnından yaralandı.

Yaralanan S.D. özel araçla Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlattı. - KAYSERİ

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