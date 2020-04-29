Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 10.30'da okulların ne zaman açılacağını açıklayacak

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından ilk alınan önlemlerin başında okulların kapatılması olmuştu. Öğrenciler EBA TV aracılığıyla eğitim-öğretimlerine uzaktan devam ederken okulların ne zaman açılacağı ise merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, saat 10:30'da okulların ne zaman açılacağı konusunda açıklama yapacak.

30 NİSAN'A ERTELENMİŞTİ

Koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Nisan'a kadar ertelenen ilkokul, ortaokul ve liselerde; eğitimin ileri bir tarihe ertelenmesi bekleniyor.